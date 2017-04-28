İngiliz Ekonomisi İlk Çeyrekte Hız Kesti

LONDRA (AA) – İngiltere'de bu yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyüme, beklentinin altında kalarak yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşti.



İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinden (ONS) yapılan açıklamada ülkede bu yılın ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yüzde 0,4 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.



İngiltere'de geçen yılın son çeyreğinde ekonomik büyüme yüzde 0,7 seviyesinde kaydedilmişti.



Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla yıllık GSYH büyümesi de yüzde 2,2 olan beklentinin altında kalarak yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşti.



ONS açıklamasında bu yılın ilk çeyreğinde büyümenin hız kesmesine gerekçe olarak İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 78'ini temsil eden hizmet sektöründeki büyüme hızının azalması gösterildi.



Verilere ilişkin açıklamada bulunan IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, "Mesaj çok net. Artan fiyatlar bu yılın başından itibaren hane halkı harcamalarına yansıdı." ifadesini kullandı.



PwC Kıdemli Ekonomi Danışmanı Andrew Sentance ise İngiltere'de son üç yıl içerisinde ortalama büyümenin yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleştiğini fakat bu yılın sonunda büyümenin yüzde 1,5 seviyesine gerilemesinin beklendiğini kaydetti.