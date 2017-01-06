İngiliz Ekonomisi Boe Tahmininden Daha İyi Performans Gösterdi"

LONDRA (AA) – İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Andy Haldane ülke ekonomisinin hali hazırda Avrupa Birliği (AB) referandumu öncesindeki banka tahminlerinden daha iyi bir performans sergilediğini kabul etti.



Londra'da Yönetim Enstitüsü toplantısında konuşan Haldane, 2008 finans krizinde ekonomistlerin doğru öngörülerde bulunamamasını İngiltere'nin ünlü hava durumu yorumcusu Michael Fish'in 1987'deki büyük fırtınaya ilişkin yanlış tahminde bulunmasına benzetti.



İngiltere Merkez Bankasının Avrupa Birliği referandumu öncesinde olumsuz senaryolar ortaya koyarak AB yanlısı kampanyaya destek olduğu yönündeki eleştirileri kabul etmeyen Haldane, "Ana akım tahmin yürütenlerle ortak şekilde mevcut durumdan daha sert bir ekonomik yavaşlama öngörmüştük." ifadesini kullandı.



Haldane, İngiliz ekonomisinin daha önce öngörülenden daha iyi bir performans sergilemiş olmasının son derece olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayarak, tüketici güveninin ve konut sektörünün güçlü olduğunu belirtti.



Haldane İngiltere'de halkın harcama gücünde de 2016 yılında büyük bir azalma görülmediğini belirtti.



İngiliz ekonomisi AB referandumundan sonraki süreci kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,6 büyümesi ile beklentinin üzerinde bir seyir kaydetti. Öte yandan İngiliz sterlini ABD doları karşısında referandumdan bu yana yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti.