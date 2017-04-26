İngiliz Ekibi Tottenham'ın Yeni Stadı Yükseliyor

Premier Lig'in Londra temsilcisi Tottenham'ın yeni mabedi yükselmeye başladı. Yeni stadyumun görsellerini kulübün resmi internet sitesinden yayınlayan Tottenham yönetimi, 2018-2019 sezonu itibari ile maçlarını burada oynamayı hedefliyor.

TOTTENHAM LİGDE 2. SIRADA

İnşaat ilerledikten sonra iç saha maçlarını İngilizlerin ünlü Wembley Stadyumu'nda oynamayı planlayan Tottenham özellikle bu sezon Mauricio Pochettino yönetiminde gösterdiği başarılı performans ile dikkat çekti. Tottenham, lider Chelsea'nin 7 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Bu sezon şimdiye kadar 32 maçta yedikleri 22 golle Premier Lig'in en az gol yiyen ekibi konumunda.