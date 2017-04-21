İngiliz Büyükelçiden Vatandaşlarına 'Türkiye'ye Gelin' Çağrısı
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore, İngiliz vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesini desteklediklerini söyledi.
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore, İngiliz vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesini desteklediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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