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İngiliz Büyükelçiden Vatandaşlarına 'Türkiye'ye Gelin' Çağrısı
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İngiliz Büyükelçiden Vatandaşlarına 'Türkiye'ye Gelin' Çağrısı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore, İngiliz vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesini desteklediklerini söyledi.

İngiliz Büyükelçiden Vatandaşlarına 'Türkiye'ye Gelin' Çağrısı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore, İngiliz vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesini desteklediklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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