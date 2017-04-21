İngiliz Büyükelçi Moore: "İngilizler Türkiye'de Mutlu ve Güvende"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, tatil için gelen İngiliz vatandaşların Türkiye'de mutlu ve güvende olduğunu söyledi.



Köyceğiz Belediyesi Aykut Oray Kültür Evi'nde Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu ve DOKTOB Başkanı Yücel Okutur ile bir araya gelen Büyükelçi Richard Moore, turizm sezonundan önce Antalya ve Muğla'daki yetkililerle İngiliz vatandaşların huzuru ve güvenliği için görüştüğünü ifade etti.



Büyükelçi Richard Moore'a plaket takdim eden Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ise, "Köyceğiz'de yaşayan tüm yabancılarımızı, özellikle de İngiliz vatandaşlarımızı bir Türk gibi görüyor ve öyle ağırlıyoruz. Bölgemizde de İngiliz vatandaşlarına ev sahipliği yapmaya her zaman hazırız" dedi.



"Türk halkına ve yetkililere teşekkür ediyorum"



Her sene binlerce İngiliz vatandaşının tatil için Türkiye'ye geldiğini belirten Büyükelçi Moore, "Türkiye'de yerleşmiş, İngiliz vatandaşlar ile bir araya gelmek ve Türk yetkililer ile görüşmek için geliyorum. Özellikle Türk yetkililere teşekkür ediyorum. İngilizler Türkiye'de mutlu ve güvenli tatillerini geçiriyorlar. Türk halkı ve yetkililer misafirlere çok iyi bakıyorlar" diye konuştu.



Köyceğiz'in inanılmaz güzellikte olduğunu dile getiren Moore, ilçeden çok etkilediğini de sözlerine ekledi.



Büyükelçiyi ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu ise, Muğla'nın; İngiliz vatandaşlar tarafından tatil için sıklıkla tercih edildiğini vurguladı.



Dernek olarak 35 bin yabancıya hizmet ettiklerini aktaran Karanfiloğlu, "10 binin üzerinde İngiliz Muğla'ya yerleşmiş durumda, en çok mülk alanlar da İngiliz vatandaşlar. Bu yıl da İngilizleri bekliyoruz, misafirperverliğimiz ile Türkiye'mizin bu güzel şehrinde ağırlamak istiyoruz. Burada da yerleşik yabancılar ile ortak çalışmalar yaparak sosyal ilişkiler sağlıyoruz" dedi.



Muğla'da yaşayan İngiliz vatandaşların da katıldığı görüşmede Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu, Büyükelçi Moore'a hediye takdim etti. - MUĞLA