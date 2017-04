İngiliz Büyükelçi Moore: İngiliz Vatandaşlarının Türkiye'ye Gelmesini Destekliyoruz

'İNGİLİZLER BU SENE TÜRKİYE'YE GELECEKTİR'



İngiltere Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Fethiye'nin ardından Marmaris'e geçti. Moore, D- Grand Azur Otel'de Marmaris Fahri Konsolosu İşadamı Doğan Tugay'ı ziyaret etti. Türkiye'nin turizm sektöründe durgunluğunu yakın zamanda atlatacağını belirten Büyükelçi Moore, "Bizim iki ülke arasındaki ilişkiler geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu ilişkiler güçlenerek devam edecek. Her iki ülkenin seçkin markaları karşılıklı ticaret yapıyor. Türkiye'de 3 bin tane İngiliz şirket faaliyet halinde. Geçen yıl yaşanan sorunlar nedeniyle İngiliz pazarında Türkiye turizmde bir gerileme oldu. Türkiye için geçen yıl zor yıl idi. Hem çok çevre ülkelerden saldırı oldu, hem de 15 Temmuz darbe kalkışması. 15 Temmuz döneminde İngiltere olarak Türkiye'nin yanında olduk. Özellikle darbe girişimine çok erken tepki verdik. Ben, Türk bakanları hem aradım, hem de mesaj gönderdim. O gece, Türkiye'nin demokrasisini destekliyoruz dedik. Terörizm ile mücadele de ciddi iş birliği içindeyiz. Türkiye, çok güçlü bir ülkedir. Bu tür sıkıntıları aşıyor. Aynı şekilde dost ve müttefiklerinin yardımıyla sıkıntıları kısa sürede aşacaktır. Türkiye'de istikrar, barış ve huzur arttıkça, yavaş yavaş güven dönecektir. O güven ile turistler gelmeye başlayacaktır. İngilizler bu sene Türkiye'ye gelecektir. Her şeyin ılımlı olacağını düşünüyorum" dedi.



'TÜRKİYE'DE KİLO VERMEK ZOR'



İkinci katip olarak göreve başladığında çıraklık dönemlerini Türkiye'de geçirdiğini belirten Büyükelçi Moore, "Türkçe çok az biliyordum ve hemen eğitim alarak pekiştirdim. Göreve başladığım ilk yıllarda kimse beni tanımıyordu. İstanbul ve Ankara'da metroda dolaştım, İstanbul'un adım atmadık yerini bırakmadım. Çok güzel eğlendim ve benim için çok özeldi. Türk insanı çok misafirperver ve gelenekleri güçlü. Türkler çok cana yakın. Türk mutfağı inanılmaz lezzetlikte. Bu nedenle kilo vermek çok zor. Özelikle Adana kebap seviyorum. Mantı ise ayrı bir güzellikte" dedi.



Marmaris İngiltere Fahri Konsolosu İşadamı Doğan Tugay ise, "İki ülke arasında uzun yıllar sosyal ve ekonomik işbirliği mevcuttur. Bu işbirliği her geçen gün sağlam ilişkilerle güçlenerek devam etmektedir" diye konuştu.



REHBER KÖPEK STAR İLGİ ODAĞI OLDU



Büyükelçinin görme engelli eşi Magie Moore ile onun rehber köpeği 'Star' da ziyarette yer aldı. Golden Retriever cinsi 'Star', ziyaretin ilgi odağı oldu. Magie Moore'nin yanından ayrılmayan rehber köpeğin üzerindeki tasmada Türkçe olarak "Lütfen dokunmayın. Sahibim görmüyor rehberlik yapıyorum" yazdığı görüldü.



Marmaris'te bir gün kalacak olan Büyükelçi, yarın Gökova'nın Akyaka Mahallesi'nde Muğla Valisi Amir Çiçek ile kahvaltıda bir araya gelecek.



Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),