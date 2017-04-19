Ingiliz Büyükelçi Moore Dünyanın en iyi golf sahaları Türkiye'de



Turkish Airlines Challenge Tour Golf Turnuvası öncesi 1 profesyonel 3 amatör golfçünün mücadele ettiği Pro-Am Golf Turnuvası'nda mücadele eden İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Dünyanın en iyi golf sahaları Türkiye'de dedi. Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulüp sahasında yarın başlayacak Turkish Airlines Challenge Tour Golf Turnuvası öncesi Pro-Am Golf Turnuvası düzenlendi. 1 profesyonel, 3 amatör golçüden oluşan takımların mücadele ettiği Pro-Am Turnuvası'nda İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore da oynadı. 'DESTEK VERMEK İSTİYORUM' Büyükelçi Moore, turnuvayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Özellikle Antalya'da olmaktan çok mutluyum. Maalesef sık sık gelemiyorum. Fakat zaman zaman buraya geliyorum. Belek'i çok çok beğeniyorum. Özellikle Ahmet Ağaoğlu'nun turnuvalarına destek vermek istiyorum. Çünkü golf turizmi ve golf sporu Türkiye'nin turizm sanayiinde çok önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda keyif alıyorum. Genellikle Ankara'da golf oynayamıyorum. Golf sahası var ama Ankara'dayken özellikle çok yoğunum. Fırsatım yok. Zaman zaman bir günlüğüne Belek'e kaçıyorum dedi. 'İNANILMAZ İYİ GOLF SAHALARI VAR' İyi bir golf oyuncusu olmadığını aktaran Büyükelçi Moore, Oynamaktan çok keyif alıyorum. 20 senedir golf oynuyorum. Dünya çapında golf oynuyorum. Çünkü Pakistan gibi ülkelerde görev yaptım. Dünyanın en iyi golf sahaları Türkiye'de. İnanılmaz iyi golf sahaları var. 18 tane golf sahası var, hepsi çok iyi. Herkese lütfen Belek'e gelin diye söylüyorum. Rakam olarak bilmiyorum ama Türkiye'ye golf oynamaya gelen çok İngiliz golfçü var. Türkiye çok cazip bir yer diye konuştu.