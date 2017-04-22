İngiliz Büyükelçi'den Misafirperverlik Teşekkürü

MUĞLA'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'ni ziyaret eden İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, karşılaştığı misafirperverlik nedeniyle Türklere teşekkür etti.



Muğla'nın Fethiye, Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçelerini gezen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un son durağı Ula İlçesi'nin eşsiz doğası ve dereleri ile meşhur Akyaka Mahallesi oldu. Muğla Valisi Amir Çiçek'in, Büyükelçi Moore onuruna düzenlediği kahvaltıya, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Marmaris Sahil Güvenlik Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Muğla Turizm Müdürü Veli Çelik ve Muğla Bölgesi İngiltere Fahri Konsolosu Doğan Tugay katıldı.



Her yıl Muğla'nın turistik ilçelerine yaklaşık 1.5 milyon İngiliz turistin geldiğini ifade eden Muğla Valisi Amir Çiçek, "Muğla'nın iklim, tarih ve doğal güzellikleri alternatif turizm türlerine çok uygundur. Turizm çeşitliliği yönünden ilimiz ülkemizde ilk sıralarda yer alıyor. Gelişen ve sıklaşan ilişkilerimizle sağlam dostluklarımız devam edecek" dedi.



Muğla il ve ilçelerinde karşılaştığı misafirperverlikten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Büyükelçi Moore, "İngiliz vatandaşlarımız, Muğla'nın turistik şehirlerinde kendilerini huzurlu ve mutlu hissediyor. Bölgenin tarihi yapısı, güzellikleri ve eşsiz mimarisi bizleri çok etkiliyor. Türk insanının misafirperverliği ve sıcaklığı İngiliz vatandaşlarımızın ilk söylediği cümlelerdir. Göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederim" diye konuştu.



Konuşmalar sonrası Muğla Valisi Amir Çiçek, Büyükelçi Moore'a Muğla il ve ilçelerini tanıtan bir kitap, içinde bal, ıhlamur, kekik, zeytinyağI ve lokum gibi çeşitli organik ürünlerin bulunduğu torba hediye etti.



- Muğla