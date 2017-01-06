İngiliz Basını İzmirli Polisi Kahraman İlan Etti

İzmir adliyesi önünde gerçekleştirilen hain saldırıda canı pahasına insanların hayatını kurtarak büyük bir facia yaşanmasını önleyen polis memuru Fethi Sekin, İngiliz basınında kahraman ilan edildi. İzmir'deki patlamaya geniş yer veren İngiliz basını, saldırıda büyük bir facia yaşanmasını önleyen polis memuru Fethi Sekin'i kahraman ilan etti. The Daily Mail gazetesi, internet sitesinde kahraman polis Fethi Sekin'in fotoğraflarını paylaşarak, Sekin'in teröristleri farkederek gösterdiği mücadeleyi dakika dakika anlattı. Haberde, şehit trafik polisi Fethi Sekin'in, adliye önündeki bölgede görevli olduğu ve teröristi fark edince araçlarını durdurduğu, teröristlerin araçlarından inerek kaçma istediği sırada silahını çekerek hainlerden birini orada öldürdüğünü, sonrasında ise şehit düştüğünü yazdı. Polis memurunun teröristlerin arkasından koştuğunu hatırlatan Dail Mail, 43 yaşındaki kahraman polis Fethi Sekin'in birçok fotoğraflarını yayınlayarak, şehit polisin kahramanca kendi hayatını ortaya koyarak bütük bir faciayı önlediğini ifade etti. Başbakan Binali Yıldırım'ın kahraman polis memuru hakkında söylediklerine de yer veren gazete; polis memurunu kahraman ilan eden Türk halkının da sosyal medyada Sekin'e duydukları şükranı dile getirdiklerini belirtti. - Londra