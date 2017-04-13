İngiliz Basını: Barcelona Arda Turan'ı Göndermeye Karar Verdi

Barcelona'nın Juventus'a 3-0 yenilmesinin ardından İngiliz Daily Mail gazetesi, İspanyol ekip ile ilgili çarpıcı bir analiz yaptı.

Barcelona'nın gelecek sezonki kadrosuna ilişkin bir rapor hazırlayan Daily Mail, Arda Turan'la ilgili de çok çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte Barcelona'da kalacak ve gidecekler...

Andre ter Stegen - Kalacak

Jasper Cillessen - Kalacak

Jordi Masip - Tehlikede

Jeremy Mathieu - Çok fazla forma şansı bulamayan 33 yaşındaki savunmacı gönderilecek

Samuel Umtiti - Kalacak

Jordi Alba - Kalacak

Javier Mascherano - Tehlike

Gerard Pique - Kalacak

Lucas Digne - Kalacak

Sergio Busquets - Kalacak

Aleix Vidal - Tehlikede

Andres Iniesta - Kalacak

Sergi Roberto - Kalacak

Denis Suarez - Kalacak

Arda Turan - Yeni futbolcular transfer edebilmek için nakit paraya ihtiyacı olan Barcelona, Arda Turan'ı göndermek istiyor. Milli futbolcu için Çin kulüplerinden teklif bekleniyor.

Rafinha Alcantara - Tehlikede

Andre Gomes - Tehlikede

Ivan Rakitic - Tehlikede

Paco Alcacer - Tehlikede