İngiliz Basını: Barcelona Arda Turan'ı Göndermeye Karar Verdi
İngiliz basını, 3-0'lık Juventus yenilgisinin ardından Barcelona'da gidecek-kalacak tablosunu yaptı. Gitmesi kesinleşen 2 futbolcudan biri, Arda Turan.
Barcelona'nın Juventus'a 3-0 yenilmesinin ardından İngiliz Daily Mail gazetesi, İspanyol ekip ile ilgili çarpıcı bir analiz yaptı.
Barcelona'nın gelecek sezonki kadrosuna ilişkin bir rapor hazırlayan Daily Mail, Arda Turan'la ilgili de çok çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte Barcelona'da kalacak ve gidecekler...
Andre ter Stegen - Kalacak
Jasper Cillessen - Kalacak
Jordi Masip - Tehlikede
Jeremy Mathieu - Çok fazla forma şansı bulamayan 33 yaşındaki savunmacı gönderilecek
Samuel Umtiti - Kalacak
Jordi Alba - Kalacak
Javier Mascherano - Tehlike
Gerard Pique - Kalacak
Lucas Digne - Kalacak
Sergio Busquets - Kalacak
Aleix Vidal - Tehlikede
Andres Iniesta - Kalacak
Sergi Roberto - Kalacak
Denis Suarez - Kalacak
Arda Turan - Yeni futbolcular transfer edebilmek için nakit paraya ihtiyacı olan Barcelona, Arda Turan'ı göndermek istiyor. Milli futbolcu için Çin kulüplerinden teklif bekleniyor.
Rafinha Alcantara - Tehlikede
Andre Gomes - Tehlikede
Ivan Rakitic - Tehlikede
Paco Alcacer - Tehlikede