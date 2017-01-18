İngiliz Bakan Ellwood İran'da

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Ellwood, İran'a günübirlik ziyarette bulunuyor.



Ziyarete ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ellwood'un Tahran temaslarında konsoloslukla ilgili konular da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacağı bildirildi.



Açıklamada ayrıca, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecit Takht Ravanç ile de bir araya geleceği belirtilen Ellwood'un ziyaretine ilişkin, "Bu ziyaret, ülkelerimizi ilgilendiren birçok konu hakkında İran ile olan diyaloğumuzu devam ettirmek için bir fırsat." ifadelerine yer verildi.



Son dönemde İngiltere ve İran arasındaki ilişkilerin gündeminde, Tahran'da cezaevinde tutulan İngiltere vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe bulunuyor. İngiliz Thomson Reuters Vakfında proje müdürü olan Ratcliffe, geçen sonbaharda "ulusal güvenlikle ilgili belli olmayan suçlamalardan" yargılanarak, 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



İngiltere ile ilişkiler



İran'ın başkenti Tahran'da bir grup göstericinin düzenlediği saldırının ardından İngiltere, 2011'de Tahran Büyükelçiliğini kapatmıştı. İran'ın Londra Büyükelçiliği de kapatılarak, İranlı diplomatlar ülkede istenmeyen kişi ilan edilmişti.



İngiltere'nin Tahran'daki büyükelçiliğinin açılacağını ilk olarak 2014 yılında dönemin Dışişleri Bakanı William Hague duyurmuştu. Tahran'ın nükleer müzakerelerinin mutabakatla sonuçlanmasının ardından ise iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden canlanmasıyla, Ağustos 2015'te bu ülkelerin büyükelçilikleri eş zamanlı olarak tekrar açılmıştı.



İngiliz havayolu şirketi British Airways (BA) de 2012'de askıya aldığı Tahran uçuşlarını Eylül 2016 itibariyle yeniden başlattığını duyurmuştu.