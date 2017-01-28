İngiliz Aktör John Hurt Yaşamını Yitirdi





Ünlü İngiliz aktör John Hurt 77 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 60 yıllık kariyerinde 200'den fazla film ve dizide rol alan usta oyuncu uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.



Dünya sinemasının önemli isimlerinden Hurt "Fil Adam" ve "Geceyarısı Ekspresi" gibi filmlerdeki rolleriyle iki defa Oscar'a aday gösterilmişti.



John Hurt, 1970'lerde Türkiye ziyareti sırasında uyuşturucu alışkanlığı nedeniyle tutuklanıp hapse atılan Billy Hayes'in gerçek öyküsünün konu alındığı Geceyarısı Ekspresi'nde arkadaşı Max karakterini canlandırmıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: aktör yaşamını Sanat Ölüm Hurt yitirdi John İngiliz Gepost: 28 januari 2017