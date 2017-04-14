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Infınıtı Qx80 Monograph New York'ta Görücüye Çıktı
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Infınıtı Qx80 Monograph New York'ta Görücüye Çıktı

INFINITI, New York Otomobil Fuarı'nda markanın büyük boy SUV segmentindeki konumunu daha da geliştirme hedefini ortaya koyan ve üst düzey lüks sunan tasarım çalışması QX80 Monograph'ı tanıttı.

Infınıtı Qx80 Monograph New York'ta Görücüye Çıktı

INFINITI, New York Otomobil Fuarı'nda markanın büyük boy SUV segmentindeki konumunu daha da geliştirme hedefini ortaya koyan ve üst düzey lüks sunan tasarım çalışması QX80 Monograph'ı tanıttı.

Kaynak: Dunya.com

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New York, Düzey