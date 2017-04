Infınıtı Qx80 Monograph Konsept, Yolda Giden Özel Jet

INFINITI QX80 Monograph Konsept, Lüks Otomobil Tasarımında Gelinen Son Nokta





INFINITI, New York Otomobil Fuarı'nda markanın büyük boy SUV segmentindeki konumunu daha da geliştirme hedefini ortaya koyan ve üst düzey lüks sunan tasarım çalışması Infiniti QX80 Monograph Konsept 'i tanıttı.



"iF Design" Tasarım Ödüllü yeni Infiniti Q60, VC-Turbo Motorlu Midi SUV INFINITI QX50 Concept, yine Cenevre Otomobil Fuarı'nda Dünya Primiyerini gerçekleştirdiği; yenilenen spor sedan Q50 ile Formula 1'de edindiği deneyimlerini; spor Coupé Q60 üzerine aktardığı Yeni INFINITI Q60 Project Black S'ten sonra yeni bir modelle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



INFINITI QX80 Monograph Konsept; 5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde ve markanın büyük boy premium SUV segmentindeki iddiasını yansıtıyor. Hali hazırda Konsept Tasarım olarak sunulan QX80 Monograph ABD'de oldukça hızlı gelişen büyük boy SUV'lerin gelebileceği en son noktayı gösteriyor.



QX80 Monograph, INFINITI'nin yakın gelecekteki modellerinde kullanacağı tasarım dili hakkında önemli ipuçları veriyor.



QX80 Monograph, üst düzey lüksü, bulunduğu ortama hakim olan bir tasarımla birleştiriyor. Bu yeni model, INFINITI'nin büyük boy SUV tasarımının gelecekte hangi noktaya geleceğini gösteriyor. Japonya'nın Atsugi kentindeki INFINITI tasarım stüdyosunda geliştirilen ve ilk defa New York Otomobil Fuarı'nda gün yüzüne çıkan QX80 Monograph; çağ ötesi lüks SUV tasarımının en üst seviyedeki ifadesi.



"Yolda giden özel jet" imajı





INFINITI'nin dev boyutlara sahip bu yeni SUV modeli; "Yolda giden özel jet" imajıyla tanımlanıyor ve zor beğenen alıcı kitlesinin vazgeçilmez ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.



QX80 Monograph konsept, markanın en yeni tasarım tarzını heykelsi ve sanatsal bir biçimde uyguluyor; gücü zarafetle birleştiren geometrik ve organik şekillerin karışımıyla, hükmeden ve sofistike bir varlık yaratıyor.



QX80 Monograph, 5 metreden daha uzun, yaklaşık 2 metre yüksekliğinde (tavan çıtaları dahil) ve 2 metreden daha geniş (yan aynalar katlanmış şekilde. Yeni tasarlanan karakteristik hatları, özellikle ızgaradan aracın arkasına kadar uzanan güçlü, düz omuz çizgisi sayesinde daha da uzun görünüyor.



Farlar, kaputun ön köşelerinden çevreyi saran ince ışıklarla çamurluklardan geçerek önden ve profilden benzersiz bir ışık imzası oluşturuyor. Ön çamurluklar boyunca uzanan ışık huzmeleri, iki ön kapının ön kenarında bulunan geri görüş kameralarında sona eriyor.



QX80 Monograph'ın "önyüzü"; motora daha fazla hava gitmesini sağlayan ve alüminyum korumayı yandan saran geniş çamurluk havalandırmalarıyla daha güçlü ve kararlı görünüyor. SUV modelinin karakteristik özelliklerini geliştiren alt gövde kaplaması; aracın tüm alt kısmı boyunca uzanıyor ve bu bölgeyi koruyarak, aerodinamik performansını destekliyor.



Yüksek teknoloji ürünü bir görünüm için ustura keskinliğinde LED sis lambaları





Izgaranın altındaki ince bir alüminyum şerit, otomobilin genişliğini vurguluyor ve her iki ucunda; modern, yüksek teknoloji ürünü bir görünüm için ustura keskinliğinde LED sis lambaları içeriyor. Arka taraftaki yatay çizgiler, aracın geniş ve güçlü aurasını vurguluyor. Daha keskin ve daha ince olan arkadaki stop lambalarının görünümü, aracın arkasından daha düzgün hava akışı sağlamak için arasında parlak siyah bir kanat bulunan geniş ikiz egzozlarla yansıtılıyor.



Kapılar açıldığında, girişi ve çıkışı kolaylaştırmak için entegre edilmiş, fırçalanmış bir alüminyum basamak ortaya çıkarken; ön ve arka tekerleklerin havalandırma çıkışları tasarıma daha belirgin bir metalik vurgu sağlıyor. Bu havalandırmalar ayrıca, tekerlek yuvalarından türbülans ve sürükleyici havanın boşaltılması için önemli rol oynayan bir aerodinamik işleve de sahip.



INFINITI QX80 Monograph'ın Tasarım Detayları





QX80 Monograph'ın tasarım detayları, INFINITI'nin yüksek kaliteli, yüksek hassasiyetli otomobil üretimine yaklaşımını ifade ediyor. Özellikle, QX80 Monograph'ın karartılmış A sütunu; yan camlar ve ön cam ile aynı hizada dururken, dışarı çıkan kapı kolları da karoser ile aynı hizada yer alıyor. Bu unsurlar daha "sade" bir görünüm verirken sürtünme ve rüzgar sesini en aza indirmeye yardımcı oluyor.

QX80 Monograph, ön tarafta yukarıya kaldırılan INFINITI'nin karakteristik "insan gözü" farlarının yanı sıra; daha incelikli ve daha keskin arka kombine aydınlatmalara sahip. Ön farların ve arkadaki stopların eşsiz "piyano anahtarı" şeklindeki tasarımı; LED lambaların bağımsız olarak ışıklandırılmasını sağlıyor ve en yeni adaptif aydınlatma teknolojisinin sanatsal bir uygulamasını sunuyor.



INFINITI'nin "çift kemerli" ızgarasının yeni yorumu, araca daha güçlü ve yeni bir "yüz" kazandırırken, yeni tasarıma sahip radyatör ızgarası; heykelsi ve teknik bir forma büründürüldü. Birbirine bağlanmış gibi görünen bir dizi şekilden oluşan bu yeni radyatör ızgarası, araca daha fazla görsel derinlik katıyor. Bıçak formundaki D sütunu yeniden şekillendirilirken; bu sütunun daha keskin ve daha yüksek olan arka kenarı, QX80 Monograph'ın üst gövdesinin yatay görünümünü daha da güçlendiriyor.



Yakın zamanda tamamlanan INFINITI konseptlerinden gelen olumlu geribildirimler doğrultusunda, QX80 Monograph üzerinde de "donuk" efektli boya uygulandı. Desatürasyonlu renk ve saten benzeri yüzey, konseptin etrafındaki parlak krom ve fırçalanmış alüminyum unsurlara bir doku kontrastı sağlıyor.



Çapı 24 inç olan düz, iki tonlu jantlar, fırçalanmış bakır öğeleriyle kontrast oluşturan krom siyahı ile kaplandı. Tekerleklerin dış kenarları, 26 inç jant ve düşük profilli lastikleri kapatarak QX80 Monograph konseptini tamamlıyor.



