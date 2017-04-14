Infiniti, Qx80 Monograph'ı New York'ta Sergiledi

Infiniti, New York Otomobil Fuarında QX80 Monograph modelini tanıttı.



Infiniti açıklamasına göre, QX80 Monograph, üst düzey lüksü, bulunduğu ortama hakim olan bir tasarımla birleştiriyor. Bu yeni model, Infiniti'nin büyük boy SUV tasarımının gelecekte hangi noktaya geleceğini gösteriyor.



Japonya'nın Atsugi kentindeki Infiniti tasarım stüdyosunda geliştirilen ve ilk defa New York Otomobil Fuarında gün yüzüne çıkan QX80 Monograph, "çağ ötesi lüks" SUV tasarımının en üst seviyedeki ifadesi olarak tanımlanıyor.



Infiniti'nin "dev" boyutlara sahip bu yeni SUV modeli, "Yolda giden özel jet" imajıyla tanımlanıyor ve zor beğenen alıcı kitlesinin vazgeçilmez ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.



QX80 Monograph, 5 metreden daha uzun, tavan çıtaları dahil yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 2 metreden daha geniş.



Farlar, kaputun ön köşelerinden çevreyi saran ince ışıklarla çamurluklardan geçerek önden ve profilden farklı bir ışık imzası oluşturuyor. Ön çamurluklar boyunca uzanan ışık huzmeleri, iki ön kapının ön kenarında bulunan geri görüş kameralarında sona eriyor.



QX80 Monograph'ın ön yüzü, motora daha fazla hava gitmesini sağlayan ve alüminyum korumayı yandan saran geniş çamurluk havalandırmalarıyla daha güçlü ve kararlı görünüyor. SUV modelinin karakteristik özelliklerini geliştiren alt gövde kaplaması, aracın tüm alt kısmı boyunca uzanıyor ve bu bölgeyi koruyarak aerodinamik performansını destekliyor.