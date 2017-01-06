Infınıtı Qx50 Concept Naıas Fuarı'nda Tanıtılıyor

INFINITI'nin orta boy SUV modelinin öngösterimi olan QX50 Concept, VC-Turbo motoru ve otonom sürüşü teknolojisiyle, Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (NAIAS) tanıtılıyor.



INFINITI'den yapılan açıklamaya göre, tüm dünyadaki satışlarını 2016 yılında, bir önceki seneye göre yüzde 7 artırarak tarihinde ilk defa 230 bin araç teslimatını geride bırakan şirket, Aralık 2016'da gerçekleştirdiği 27 bin 200 adetlik küresel aylık satışıyla tüm zamanların rekorunu kırdı. Faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda satışlarını artıran INFINITI, yeni Q30 modelinin etkisiyle Avrupa pazarında yüzde 140'lık büyümeye imza attı.



Dünyanın en fazla büyüyen otomobil segmenti olan SUV pazarında yeni bir modelini daha yollara çıkarmaya hazırlanan INFINITI, NAIAS'da sergilenecek QX50 Concept ile orta boy SUV segmentinde yer alacak aracını gün ışığına çıkaran INFINITI, 2017 yılında bu aracı seri üretime dahil ediyor.



2016 yılında Beijing (Pekin) Otomobil Fuarı'nda ilk olarak gösterilen ve Avrupa prömiyeri ise Paris Otomobil Fuarı'nda yapılan INFINITI QX Sport Inspiration'ın devamı niteliğindeki QX50 Concept, markanın yeni "Güçlü Zarafet" tasarım anlayışını yansıtıyor. INFINITI'nin karakteristik radyatör ızgarası görkemli bir ifade sağlarken yüksek motor kaputunun dinamik yapısı tüm aracı çevreleyerek arkaya doğru uzanıyor.



INFINITI'nin imzası niteliğindeki yeni ay kesimli C sütunları ve insan bakışlı farları QX50 Concept'te de varlığını sürdürüyor.



Olabildiğince öne doğru yerleşimli kabin tasarımı (Cab-Forward) sayesinde geniş bir iç mekan sunan QX50 Concept, sürücü odaklı-yolcuları düşünen iç mekan felsefesiyle tüm konuklarının ihtiyaçlarını eşit şekilde karşılıyor. Fonksiyonllikten ödün vermeden akışkan yüzeyler eşliğinde tamamlanan iç mekanda premium malzemeler yüksek mühendislikle birleştiriliyor.



INFINITI, güvenlikten ödün vermeden, sürüş odaklı deneyimi kullanıcılar ile buluşturmaya devam ediyor. Bu felsefe kapsamında INFINITI, otonom sürüş teknolojilerini sürüşe destek olan yardımcı bir co-pilot olarak geliştiriyor. Sürücü dilediği zaman bu donanımları devreye alarak dur-kalk trafiğinde ilerlemek ya da otoyollarda şerit takibi için destek alacak.



1989 yılından günümüze otomotiv sektöründeki pek çok sürüş destek asistanını ilk olarak sunan marka unvanına sahip olan INFINITI, çarpışma önleme sistemi, drive-by-wire direksiyon sistemi ve aktif şerit takibi gibi donanımları müşterilerinin kullanımına sunmuştu. QX50 Concept'te tanıtılan otonom sürüş destek programları yakın bir gelecekte tüm INFINITI modellerinde yer alacak.



QX50 Concept'te, dünyanın ilk değişken kompresyon (sıkıştırma) oranına sahip içten yanmalı motoru kullanılıyor. VC-Turbo adındaki bu teknoloji, 20 yıldan uzun süren geliştirme çalışmaları sonucunda ilk olarak 4 silindirli 2.0 litrelik turbo beslemeli benzinli bir yapıda seri üretime hazırlanıyor.



Sabit bir sıkıştırma oranıyla sınırlı kalmak zorunda olunmayan bu motor teknolojisi sayesinde, kompresyon oranı 8: 1 (yüksek performans için) ve 14: 1 (yüksek verimlilik için) arasında değişiklik gösteriyor.



Kendini dönüştürebilme ve piston alanı yüksekliğini kusursuz şekilde azaltıp yükseltebilme yeteneğine sahip motor sayesinde sürüş durumunun gerektirdiklerine göre en yüksek seviyede oran otomatik olarak uygulanabiliyor.



INFINITI QX50 Concept'te 272 HP güç ve 390 Nm tork üretmesi planlanan VC-Turbo, benzer güçteki 6 silindirli motorların performansını yüzde 27'ye varan yakıt tüketimi avantajıyla birleştiriyor.