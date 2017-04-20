İnfaz Koruma Memurları 15 Temmuz Şehitleri Anısına 249 Fidan Dikti

Konya'da görevli infaz koruma memurları, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanların anısına 249 fidan dikti.



Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memurları, anlamlı bir etkinliğe imza attı.



Merkez Selçuklu ilçesindeki Sızma Ağaçlandırma Bölgesine üniformalarıyla gelen infaz koruma memurları, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan 249 kişi adına 249 fidanı toprakla buluşturdu.



Çapalarla kazdıkları yerlere fidanları diken infaz koruma memurları, hem şehitlerimizin anısını yaşatmak, hem de Konya'nın yeşil dokusuna katkı sağlamak istediklerini belirtti.