İnesmek'te 400 Kursiyer Sertifika Aldı

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, vatandaşları meslek sahibi yapmaya devam ediyor.



İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) ara dönem sertifika töreni yapıldı. 27 grupla 15 farklı branşta eğitim alan 400 kursiyere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları takdim edildi. 2011 yılında 14 branşla yola çıkan İNESMEK'in bugün 39 branşa hizmet verdiğini söyleyen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 5 yıl zarfında 13 bin 834 vatandaşın çeşitli branşlarda eğitim aldığını söyledi.



Aktaş, "Daha iyi günlere gidebilmek için hepimiz kendimizi donanımlı hale getirmek zorundayız. Öğrenmenin yaşı yok. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Lise mezunuysan açık öğretim oku, ilkokul-ortaokul mezunuysan açıktan lise oku. O kadar çok hedefler koyabilirsiniz ki kendinize. İNESMEK'in kurslarına, Halk Eğitim'in kurslarına giderek işinde pozisyon kazanabilir, gelir seviyeni arttırabilirsin. Ama artık kazanmak ve başarılı olmak o kadar kolay değil. Ben kurslarımıza katılarak eğitimlerini tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan herkesi tebrik ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından 15 farklı branşta 400 kursiyere sertifikaları verildi. - BURSA