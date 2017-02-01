Çatıdan atlayan ineğin görüntüsü sosyal medyayı salladı. Eşine az rastlanır olay Hindistan'da gerçekleşti. Sahipleriyle çatıdan bulanan inek, bir süre etrafında dolandıktan sonra kendisini boşluğa bıraktı. Adeta intihar eden inek yere çakılırken, bu görüntüler sosyal medyada yankı buldu.
(İHA) - AGRA
İnek Çatıdan Atladı
Çatıdan atlayan ineğin görüntüsü sosyal medyayı salladı.
Çatıdan atlayan ineğin görüntüsü sosyal medyayı salladı. Eşine az rastlanır olay Hindistan'da gerçekleşti. Sahipleriyle çatıdan bulanan inek, bir süre etrafında dolandıktan sonra kendisini boşluğa bıraktı. Adeta intihar eden inek yere çakılırken, bu görüntüler sosyal medyada yankı buldu.