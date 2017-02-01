İnek Çatıdan Atladı

Çatıdan atlayan ineğin görüntüsü sosyal medyayı salladı.

İnek Çatıdan Atladı

Çatıdan atlayan ineğin görüntüsü sosyal medyayı salladı. Eşine az rastlanır olay Hindistan'da gerçekleşti. Sahipleriyle çatıdan bulanan inek, bir süre etrafında dolandıktan sonra kendisini boşluğa bıraktı. Adeta intihar eden inek yere çakılırken, bu görüntüler sosyal medyada yankı buldu.

(İHA) - AGRA

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