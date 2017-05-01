İnek Çaldıkları Gerekçesiyle Linç Edildiler

Hindistan'ın kuzeydoğusunda iki Müslüman erkek, inek çaldıkları gerekçesiyle linç edildi.



Assam eyaleti Emniyet Yetkilisi Mukesh Aggarwal, eyaletin başkenti Gauhati'nin doğusunda yer alan Nagon ilindeki bir köyde halkın inek çaldıklarını iddia ettiği iki Müslüman erkeği taş ve sopalarla öldürdüğünü belirtti.



Alınan ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin, maktulleri ağır yaralı halde bulduğunu ifade eden Aggarwal, şahısların kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiğini söyledi.



Olaya karışanların kimliklerinin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü aktaran Aggarwal, konuyla ilgili henüz gözaltına alınan kimse bulunmadığını bildirdi.



Nüfusun çoğunluğunu Hinduların oluşturduğu ülkede birçok eyalette inek öldürmeyi cezalandıran yasalar mevcut ancak bu düzenlemeler Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesmeye de yasak getirdiğinden toplumsal ihtilafa sebep oluyor.