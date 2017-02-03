İnegölspor'un Yeni Tesisinin Temeli Atıldı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan İnegölspor için Bursa Büyşükşehir Belediyespor tarafından yaptıracak yeni tesisinin temeli, bugün düzenlenen törenle atıldı.



Baykoca Mahallesi'nde yapılan temel atma törenine Kaymakam Ali Akça, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegölspor Başkanı Timur Erezsarı ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Törenin açılış konuşmasını yapan İnegölspor Başkanı Timur Erezsarı, "Bu özel ve güzel günümüzde yanımızda olanlara teşekkür ediyoruz. Bu tesisin olduğu gibi şehrimizde yeni tesislerin de hayata geçmesini temenni ediyoruz" dedi.



AKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR



İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "İnegölspor gerçekten Bursa'nın Bursaspor'dan sonra en büyük markası. Burası İnegöl Belediyesine ait bir yer. Yıllardır hayal ettiğimiz kulüp otobüsü de onun destek ve katkılarıyla gerçekleşti, kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise şunları söyledi:



"15 MİLYON TL'YE MAL OLACAK^"



"İnegöl bir spor şehridir. İnegöl'ün sporuna katkı sağlayacak, İnegöl'ün gururu İnegölspor'a kazandırılacak tesis. 40 bin metrekare bir alan. 15 milyon TL maliyeti var. İnegöl için ne yapsak az, İnegölspor için ne yapsak az. Şimdiden hayırlı olsun. Bu tesiste 1 adet sentetik çim futbol sahası, 1 adet doğal çim sahası, soyunma odaları, araç otoparkları, yemekhane, havuz, konaklama binaları, idari binalar bulunuyor. 15 milyon TL civarındaki bu tesisi yıl içinde bitirmek istiyoruz. Arkanızda İnegöl Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi var. Her zaman yanındayız. İnegöl'ün adını dünyaya duyurmak istiyoruz. İnşallah bu tesislerle çalışmalarınıza güç katacağız."



- İnegölbursa