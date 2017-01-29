İnegölspor-Tuzlaspor: 1-0

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA



STAT: İnegöl İlçe



HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Yakup Yılmaz (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx)



İNEGÖLSPOR: Şener (xxx)- Kemal Hastürk (xxx), Recep (xx), Bilal (xxx), Emrah (xxx), Raif Demir (xxx) (Dk.89 İsa), Hakkı İsmet (xxx) (Dk.75 Hacı Mustafa xx), Lider (xx), Emre (xxx), Hüseyin Ali (xxx), Oğuz (xxx) (Dk.55 Hasan xx)



TUZLASPOR: Bekir (xxx)- Ferhat (xxx), Sadık (xx) (Dk.37 Tolunay xx), Anıl (xxx), Orkun (xxx), Oğuz (xxx) (Dk.57 Şahin xx), İbrahim Ethem (xxx), Muharrem (xx), Tuncay (xxx), Kıvanç (xxx), Melik (xx) (Dk.75 Onur Çapın xxx)



GOL: Dk.29 Raif Demir (İnegölspor)



KIRMIZI KART: Dk 86 Recep Yılmaz (İnegölspor)



SARI KARTLAR: Hakkı İsmet, Hasan (İnegölspor), İbrahim Ethem, Ferhat (Tuzlaspor)



SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor, Ergün Penbe ile çıktığı ilk sınavından sahadan galibiyetle ayrıldı ve kötü gidişini durdurdu. İnegölspor'da, 86'ncı dakikada Recep ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



25.dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına gönderilen topu Emre Okur kafayla Raif'in önüne bıraktı. Raif'in vuruşunda top kalecide kaldı.



29.dakikada İsmet'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Raif kalecinin solundan düzgün vuruşla 90'dan ağlara gönderdi: 1-0.



41.dakikada Tuzlaspor atağında topla buluşan Melik Derin'in ceza sahasıdışından kaleye gönderdiği top az farkla auta çıktı.



50.dakikada Raif'in pasında topla buluşan Emre Okur'un ceza sahasına yaptığı orta üst ağlarda kaldı.



70.dakikada Emre Okur'un ortasında defansın çıkardığı top Raif'in önünde kaldı. Raif'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.



76.dakikada Emre Okur ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı vuruşunda kaleci Bekir topu kornere çeldi.



83.dakikada Bilal orta sahadan topu Hacı Mustafa'ya verdi. Hacı Mustafa'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bilal'in vuruşunu yine kaleci tokatlayarak çıkardı.



86.dakikada Recep rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



90.dakikada İnegölspor atağında Hüseyin Ali Pala kaleciyle karşı karşıya kaldığı vuruşunda kaleci Bekir topu kornere çeldi.



90+2. dakikada Hacı Mustafa Karabulut'un ceza sahası içinde Hasan'ın önüne bıraktı. Hasan'ın vuruşu direğin dibinden auta çıktı.



