İnegölspor Tesislerinin Temeli Atıldı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İnegölspor'un İnegöl Belediyesi tarafından yeri tahsis edilen, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yeni tesislerinin temeli atıldı.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Baykoca Mahallesinde düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 1 yıl içinde tamamlanması planlanan tesislerin hayırlı olmasını diledi.



Tesisin takımın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bir mekan olacağını dile getiren Altepe, "Takımın her türlü idmanlarını yapacağı, suni ve normal çim sahası ile küçük antrenman sahası olan tesis, İnegölspor'un gerçek anlamda önemli bir merkezi olacak. Yaklaşık 40 bin metrekarelik alana yapılacak tesisin maliyeti, yaklaşık 15 milyon lira." diye konuştu.



Kulübün Onursal Başkanı ve İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegölspor'un asıl yerinin bir üst lig olduğunu belirterek, "Bu tesis, çok uzun yıllar İnegöl'e, İnegöl'deki spor camiasına ve İnegölspor'a hizmet edecek. Eski tesis bundan yaklaşık 30 yıl önce yapılmıştı ama takdir edersiniz ki İnegöl gibi gelişen, büyüyen ve sporda marka olan bir şehre cevap vermiyordu." ifadelerini kullandı.



Kulüp Başkanı Timur Erezsarı da tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



İnegölspor'un önemli değer olduğunu vurgulayan Erezsarı, "İlçede spor ve sportif faaliyetler, vatandaşlar tarafından ilgili görüyor. Bu tesislerde gençlerimiz, profesyonel oyuncularımız fayda görmekte, kalite üst safhalara taşınmakta." değerlendirmesinde bulundu.



Ardından tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi.