İnegölspor Seri Peşinde

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta son oynadığı 3 maçta hanesine 9 puan yazdırarak üzerindeki kara bulutları tamaman dağıtan İnegölspor, cuma günü konuk olacağı Eyüpspor'u da yenerek galibiyet serisine devam etmek istiyor.



Genel Kaptan Deniz Erdem, son oynadıkları Sarıyer maçıyla düşme tehlikesini tamamen üzerlerinden attıklarını söyleyerek, "Kastamonu deplasmanında yenildiğimiz maçtan bu yana iyi oynuyoruz, mücadele gücümüz yüksek ama gol yollarında sıkıntımız var. Bunun şanssızlığını da zaten sezon başından buyana yaşıyoruz" dedi.



Tokat maçı çıkış oldu



"Tokatspor maçıyla başlayan galibiyet serisi sürüyor" diyen Erdem, "Son oynadığımız 3 maçta 8 gol attık ve adeta gerçek kimliğimizi bulduk" dedi. Erdem, ligde bulundukları konumun rahatlığından da bahsederek, "Bundan sonra oynayacağımız maçlarda daha iyi futbol ortaya koyacağımızdan şüphemiz yok ama ne yazık ki bu İnegölspor'u 1. Lig hedefine götürmeyecek, sadece kazanıp önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız. Bu anlamda Cuma günü deplasmanda oynayacağımız Eyüp maçı da bunlardan biri. Rakibimizde orta sıralarda kendine yer bulan bir ekip ve iyi mücadele bizleri bekliyor" diye konuştu.



Genel Kaptan Erdem, Eyüpspor ile son dönemlerde yaşanan gerginliğe de dikkat çekerek, "Futbolun anlamını herkes anlatıyor ama uygulamada sorun yaşıyoruz. Artık bu işlere son verme zamanı geldi. Sonuç ne olursa olsun kaybeden taraf kazananı alkışlasın. Zaten ülke olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. İnegölspor olarak hedefimiz ilk yarıda İnegöl'de kaybettiğimiz maçın rövanşında kazanıp, hanemize 3 puan yazdırmak ama futbolda sonuç 3 ihtimalli ve sonuçlara görede dünyanın sonu gelmiyor. Bizi bu maç öncesi umutlandıran durum, son haftalarda ortaya koyduğumuz mücadele, aldığımız skorlar ve güzel futbol" diye konuştu. - BURSA