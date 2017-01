İnegölspor Murat Can'la Anlaştı

– Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor, Giresunspor'dan Murat Can Yayla'yı 1.5 yıllığına kiraladı.



İnegölspor Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Basın Sözcüsü Serdar Nalcı, şunları söyledi:



"Transferin son gününde teknik direktörümüz Ergün Pembe'nin isteği doğrultusunda forvet arkası mevkisine takviye yaptık. Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Giresunspor'dan Murat Can Yayla ile 1,5 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladık. Kendisi genç ve yetenekli bir arkadaşımız. Onunla çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz."



İmza töreninde konuşan İnegölspor'un yeni transferi Murat Can Yayla ise, "Hedefim İnegölspor'a katlı sağlamak. Birlikte play-off oynamak. Öncelikli hedefim İnegölspor'da başarılı olmak. Ergün hocam Giresunspor'dayken ben o dönem altyapıdaydım. Güvenip beni istediği için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.



