İnegölspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2
STAT: İnegöl İlçeHAKEMLER: Yakup Bakır (xx), Ümit Kaya (xx), Ali Etlikçi (xx)İNEGÖLSPOR: Mustafa (xx)- Kemal Hastürk (xxx), Hacı Mustafa (xx), Mustafa Vargel (xx), Hakkı İsmet (xx) (Dk.32 Murat Can xx), Ömürcan (xx) (Dk.64 Volkan xx), Emre (xx), Hamit (xx), Oğuz (xx) (Dk.
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Yakup Bakır (xx), Ümit Kaya (xx), Ali Etlikçi (xx)
İNEGÖLSPOR: Mustafa (xx)- Kemal Hastürk (xxx), Hacı Mustafa (xx), Mustafa Vargel (xx), Hakkı İsmet (xx) (Dk.32 Murat Can xx), Ömürcan (xx) (Dk.64 Volkan xx), Emre (xx), Hamit (xx), Oğuz (xx) (Dk.75 Mehmet Burak xx), İsa (xx), Enes
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Sercan (xx)- Caner (xx), Haydar (xx), Furkan (xx) (Dk. 90 Mert), Barış Sinan Üstün (xxx) (Dk.75 Halil İbrahim xx), Muhammed Emin (xx), Mehmet (xxx), Gökhan (xx), Gürkan (xx), Veli (xx), Mehmet Fuat (xxx) (Dk.88 Bekir Turaç)
GOLLER: Dk.17, 55 Mehmet Fuat (Etimesgut Belediyespor), Dk 90 Volkan (İnegölspor)
KIRMIZI KART: Dk.70 Gürkan (Etimesgut Belediyespor)
SARI KART: Muhammed Emin (Etimesgut Belediyespor) Şener, Hamit (İnegölspor)
SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta İnegölspor, evinde ağırladığı Etimesgut Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
13. dakikada soldan gelişen İnegölspor atağında İsa'nın ortasında 6 pasta topa yükselen Emre'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.
15. dakikada Gökhan'ın ortasına yükselen Mehmet Fuat'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
17. dakikada ani gelişen atakta Barış'ın almaya çalıştığı topta kaleci Mustafa msütdahale etti. Topu önünde bulan Mehmet Fuat plase bir vuruşla topu boş kaleye göndertdi: 0-1.
25. dakikada şık çalımlarla ilerleyen Barış'ın pasında Mehmet Fuat'ın şutunmdaz top az farkla auta gitti.
27. dakikada sağdan atakta Emre Okur'un ceza sahasına yerden ortasında Hakkı İsmet topa kayarak müdahale etmek isteken defans topu son anda kornere gönderdi.
32. dakikada Ömürcan'ın sağdan ortasına iyi yükselen Hamit'in kafa vuruşunda top auta gitti.
39. dakikada Hacı Mustafa'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topu Oğuz'un ortasında Emre'nin kafa vuruşunda kalecide kaldı.
42. dakikada sağda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Murat Can'ın ortası üst direkten oyun alanına döndü. Boşta kalan topu önünde bulan Hacı Mustafa'nın şutu yerden auta gitti.
45. dakikada Mehmet Atik'in sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan'ın şutunda az farkla auta gitti.
53. dakikada Barış'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mustafa boşa çıktı. Oluşan karambolde kaleye yönelen top Enes'in çizgide yaptığı müdahale sonucu uzaklaştırıldı.
55. dakikada yan hakemin ofsayt kararına rağmen hakem oyunu sürdürdü Mehmet Fuat kaleci kaleciyi geçerek golü kaydetti: 0-2.
70.dakikada rakibine sert giren Etimesgut Belediyespor'dan Gürkan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
72. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hacı Mustafa'nın vuruşunda top kaleciden oyun alanına döndü.
83. dakikada sağ kanattan Enes'in ortasına iyi yükselen Emre'nin kafa vuruşuna uzanan kaleci, topu son anda kornere çeldi. Hacı Mustafa'nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Oğuz'un kafası yine kaleci tarafından uzaklaştırıldı. Üst üste 3. kez rakip kaleye yüklenen
İnegölspor'da Enes'in ortasına yükselen Hamit'in vuruşu auta gitti.
89. dakikada Bekir'in sağ kanatta şık çalımlarla getirerek ortaladığı topta araya giren kaleci Mustafa son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.
90.dakikada Murat Can'ın ortasında Volkan Pala'nın kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-2.
- Bursa