İnegölspor'da Transfer

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İnegölspor, Galatasaray'dan Volkan Pala ve Kasımpaşa'dan Hamit Yıldırım'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.



Kulüp Basın Sözcüsü Serdar Nalcı, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Volkan ve Hamit'le yarım sezonluk anlaştıklarını, altyapıdan Gökhan Kurumuş ile de profesyonel sözleşme imzaladıklarını söyledi.



Forvet mevkisi için bir oyuncu daha alıp transferi kapatacaklarını belirten Nalcı, şöyle konuştu:



"Galatasaray'dan forvet mevki oyuncusu Volkan Pala, Kasımpaşa'dan orta saha oyuncusu Hamit Yıldırım ile sezonun sonuna kadar sözleşme imzalıyoruz. Ayrıca altyapımızdan Gökhan Kurumuş'u bugün profesyonel olarak takımımıza dahil ediyoruz. Forvet mevkisine de deneyimli bir forvet transferi yaparak transfer defterini kapatacağız. İnşallah arkadaşlarımızla beraber başarılı bir sezon geçireceğiz."



Pala ve Yıldırım da İnegölspor'a geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.