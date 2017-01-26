İnegölspor'da "Penbe" Dönem

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sıkıntılı günler geçiren İnegölspor'da bu sezon üçüncü teknik direktör Ergün Penbe oldu.

Galatasaray ve milli takımın efsane isimlerinden Ergün Penbe ile sözleşme imzalandı. Tecrübeli isim, imzanın ardından kolları sıvayarak takımın başına geçti. Kulüp Başkanı Timur Erezsarı, "Yeni hocamız Ergün Penbe ile birlikteliğimizi nişane etmek için toplandık. Yönetime geldiğimiz ilk andan itibaren İnegölspor'un başarısı için çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık ama maraton devam ediyor, elimizden geldiğince kulübümüze faydalı olmaya çalışıyoruz. İsmail Güldüren hocamızla yollarımızı ayırdık, Ergün Penbe hocamızın ekibi ile anlaştık. İnegöl'ümüzün değeri olan İnegölspor'umuzu bu saatten sonra Ergün Penbe hocamız çalıştıracak. Kendisi Türk futboluna damga vurmuş bir isim. Başta camiamız ve İnegöl olmak üzere herkese hayırlı olsun" dedi.

"BURAYA GELMEKTEN DOLAYI ÇOK KEYİFLİYİM"

İnegölspor'un yeni teknik direktörü Ergün Penbe ise, "Teknik direktörlüğe epey bir ara vermiştim. Onun heyecanını yaşıyorum. İyi bir kulübe geldim. Bana güvendikleri için başkan ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince çalışıp, ekibi iyi yerlere getirmek istiyoruz. Zoru başarmak istiyoruz. Üç puanlı sistemde her şey olabilir. Kalan 15 maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp, lig sonunda ilk 5'e girmek istiyoruz. İşimiz zor ama üç puanlı sistemde ulaşılamayacak bir şey yok. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Hedefimiz bu yönde. Bu camiaya gelmekten dolayı çok keyifliyim. Aynı heyecanı umarım futbolcu kardeşlerim de yaşar. Geçmişteki tecrübelerimi oyuncularıma aktaracağım ve oynadıkları oyundan zevk almalarını sağlayacağız. Bu olursa iyi neticeler alırız. İyi çalışır ve yeterince isterseniz her şeyi başarırsınız. Sezon sonunda gülen taraflardan olmak istiyoruz" diye konuştu.

5 KİŞİLİK EKİPLE ÇALIŞACAK

Ergün Penbe, "Ekibimde Oğuzhan hocam olacak. Cengiz hocamız da Ankara'dan geliyor. Oğuzhan hocamız ilk defa ekibimize dahil oluyor. Özgür hocamız ve kaleci Antrenörümüz de burada. 5 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başkan ve yönetimim çok iyi transferler yapmış. Onun dışında bir istişare yaparak gerekli yerlere kulübün ekonomik yapısı doğrultusunda takviyeler yapabiliriz. Kulübü zor durumda bırakmak istemiyoruz. Ekonomimize uyuyorsa gerekli yerlere transfer yaparız" diye konuştu.

"BAŞARILAR ELDE EDİP YÜKSELMEK İSTİYORUM"

Ergün Penbe sözlerine şöyle devam etti:

"Anlaşmamız 1,5 senelik olacak. Uzun süredir teknik direktörlük yapmıyordum ama bu benim bilgilerimi unuttuğum anlamına gelmez. Heyecan yaşıyorum. Başarılar elde edip yükselmek istiyorum. Heyecanımızı futbolcularımıza, yönetimimize yansıtacağız". - BURSA