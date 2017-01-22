İnegölspor'da Güldüren ile Yollar Ayrıldı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor'da Teknik Direktör İsmail Güldüren ile yollar ayrıldı. 1-0 kaybedilen Bugsaş maçının ardından sözleşme karşılıklı olarak fesih edildi.



Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan İnegölspor sezona tecrübeli Teknik Direktör Osman Özdemir ile başladı. Ancak deneyimli isim, İnegölspor'un başında çıktığı 12 karşılaşmada 6 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 4 galibiyet elde etti. 18 puanla 8. sırada yer alarak zirve hedefinden uzaklaşan bordo-beyazlılarda 12. hafta sonunda Teknik Direktör Osman Özdemir ile yolların ayrılmasına karar verildi. Timur Ezersarı Başkanlığındaki İnegölspor yönetimi, Özdemir'in yerine teknik patronluğa Teknik Menajer İsmail Güldüren'i getirme kararı aldı.



İki ay sürdü



23 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen imza töreni ile resmi olarak İnegölspor Teknik Direktörlük görevine başlayan İsmail Güldüren, futbolculuk dönemindeki başarılarını teknik adamlıkta bir türlü gösteremedi. Bordo-Beyazlı ekip, cumartesi günü deplasmanda konuk olduğu başkent temsilcisi Bugsaş'a 1-0 yenilerek sıkıntıyı daha yakından hissetmeye başlarken, İnegölspor yönetim kurulu, yaptığı toplantının ardından Teknik Direktör İsmail Güldüren ile görüşerek sözleşmesini karşılıklı olarak feshedilmesine karar verdi. - BURSA