İnegölspor'da Evde Son Randevu

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun son iç saha maçında hafta sonu Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak olan İnegölspor'da hazırlıklar devam ederken, bordo-beyazlılar taraftarına güzel bir galibiyetle veda etmeyi planlıyor.



Üç haftalık seri galibiyetler ile küme düşme korkusunu üzerinden atarak rahat bir nefes alan İnegölspor, kalan maçlarına prensij amacıyla çıkacak. Ligin 33, evindeki son maçta pazar günü saat 15.30'da Etimesgut Belediyespor'u Şehir Stadyumu'nda ağırlayacak olan bordo beyazlılar, başkent ekibini dize getirerek taraftarına galibiyet sevinci ile veda etmeye hazırlanıyor.



Ekipte hazırlıklar sürerken, Teknik Direktör Ergün Penbe, deplasmanda 3-2 mağlup oldukları Eyüpspor ile pazar günü ağırlayacakları Etimesgut Belediyespor maçlarına dair açıklamalarda bulundu. Penbe, "Eyüp maçına iyi konsantre olamadık, özellikle ilk yarım saatlik bölümde. 2-0 olduktan sonra biraz daha oyuna ağırlığımızı koyduk. Eyüpspor 3 defa kalemize geldi, 3'üde gol oldu. Bizim pozisyonlarımız daha çoktu. Sadece ikisini değerlendirebildik. Yenildiğimiz için üzgünüz. Bir seri yakalamıştık, onu devam ettirmek istiyorduk ama iyi konsantre olmadığınız zaman böyle canınız yanabiliyor. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kazanıp seyircimize bir armağan vermek istiyorduk, lakin olmadı. Şimdi onu geride bırakmak lazım. İçeride oynayacağımız Etimesgut Belediyespor maçımız var. Ligde iki maç kaldı. İki maçı da en iyi şekilde oynayıp, bu iki maçta da daha fazla göremediğim oyuncuların bir kısmına görev verip, bir kısmına ikinci yarı görev vermek istiyorum. Eğer seneye burada devam edeceksek ona göre planlamamızı yapmamız lazım. Oynamayan oyuncularında bir şansı hak ettiğine inanıyorum. Onun için biraz daha ilk 11 değil de gençlere daha ağırlık vererek, görmek istediğim oyuncuları bu iki maçta görerek ilk 11'lerimizi yapacağız" dedi. - BURSA