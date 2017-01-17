İnegölspor-Çaykur Rizespor: 0-0 (Ziraat Türkiye Kupası)





STAT: İnegöl İlçe



HAKEMLER: Sarper Barış Saka (XXX) Mehmet Kapluhan (xxx), Önder Yılmaz (xxx)İNEGÖLSPOR: Hamdi (xxx)- Lider (xxx), Bilal (xxx), Mustafa Vargel (xxx), İsa Akgöl (xxx), Emrah (xxx), Hacı Mustafa (xxx) (Dk. 45 Oğuz Kocabal xxx), Hasan Küçcük (xxx), Ömürcan (xxx) (Dk.62 Hakkı xxx), Raif (xxx) (Dk. 45 Emre Okur xxx), Mahmut Şeker (xx)



ÇAYKUR RİZESPOR: Muhammed (xx)- Petrucci (xx), Atiyah (xx), Robin Yalçın (xxx), Oğulcan (xxx) (Dk. 73 Dhurgham İsmael xx), Oğuz Han (xxx), Fink (xxx) (Dk. 82 Recep Niyaz), Edomwonyi (xxx), Furkan (xx), Ahmet İlhan (xxx) ( Dk.68 Marwane Saadane xx), Ümit (xxx)



SARI KARTLAR: Mahmut Şeker, İsa Akgöl, Emrah (İnegölspor), Furkan, Marwane Saadane (Çaykur Rizespor)



ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu 5'inci hafta mücadelesinde 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı İnegölspor, evinde ağırladığı Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak ilk puanını aldı.



ÇAYKUR RİZESPORLU FANATİK TARAFTARA FORMA



İstanbul'dan Çaykur Rizespor'u desteklemek için İnegöl'e gelen fanatik taraftar Hüseyin Türkmen, maç sırasında, "Takımımın Marmara bölgesindeki tüm deplasman maçlarına katılıyorum. Tek başıma da olsa maç sonuna kadar takımımı destekleyeceğim" dedi. Karşılaşmaya sonradan dahil olan Çaykur Rizesporlu futbolcu Dhurgham İsmael ise müsabakanın ardından takımını tek başına destekleyen Hüseyin Türkmen'e formasını hediye etti. Türkmen, kendisine yönelik yapılan bu jestin üzerine İsmael'e teşekkürlerini iletti.



7. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Olcay'ın uzaktan şutunda top az farkla auta gitti.



11. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ümit Kurt'un şutu üst direkten auta çıktı.



13. dakika Ömürcan'ın açtığı ortada Mahmut Şeker'in şutunda top defansın müdahalesiyle oyun alanına döndü.



20. dakikada defanstan aldığı topla hareketlenerek rakip ceza sahası önüne gelen Mahmut Şeker'in şutu kalecinin müdahalesi sonucu uzaklaştırıldı.



32. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Oğuzhan Aynaoğlu'nun açtığı ortaya hareketlenen kaleci Tevfik tehlikeyi uzaklaştırdı.



35. dakikada Ahmet İlhan'ın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla yandan auta gitti.



44. dakikada Hasan Küçcük'e yapılan faul sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hacı Mustafa'nın vuruşu kaleci Alperen'de kaldı.



55. dakikada ani gelişen Çaykur Rizespor atağında Edomwonyi, ceza sahası dışına açılan kaleci Tevfik'i çalımladı bu arada Bilal tehlikeyi bsezerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



59. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza sahası içerisinde şık çalımlarla önünü boşaltan Edomwonyi'nin şutu kaleci Tevfik'ten kornere gitti.



60. dakikada Çaykur Rizespor'un köşe vuruşunda ceza sahasında karambol oluştu topu önünde bulan Oğuzhan'ın yakın mesafeden şutunda kaleci Tevfik topu uzaklaştırdı.



70. dakikada köşe vuruşunu kullanan İsmet'in ortasına Emre Okur'un müsait pozisyondaki plase vuruşuhda top az farkla auta gitti.



90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Recep Niyaz'ın şutu direkten oyun alanına döndü. Boşta kalan topa müdahale eden İnegölspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.



Karşılaşma 0-0 sona erdi.



- İnegölbursa