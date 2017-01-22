İnegöllü Sporcular Geceyi İglo Evlerde Geçirdi

İnegöl Belediyespor Kulübü Dağcılık Branşı Amatör Dağcı Grubu, etkinlik için çıktıkları İnegöl'e bağlı Kıran mahallesi dağlarında yaptıkları İglo'lar da geceyi geçirdi.



Saatlerce uğraşarak büyük bir özenle gece geçirecekleri igloları yapan dağcılar, doğanın da keyfini doyasıya yaşadı. 100'e yakın sporcu Sabah saatlerinde araçlarla yola çıkarak 20 kilometre mesafedeki Kıran mahallesi mevkiine ulaştı. Araçları yolda bırakıp malzemelerini sırtlarına yüklenen sporcular, etkinliği yapacakları dağlık alana yöneldi. Kolları sıvayan sporcular, ellerindeki materyallerle eğitmenler nezaretinde gece konaklayacakları igloları yapmak için işe koyuldu. Kar kütlelerini nizami şekle sokan sporcular, kütleleri üst üste koyarak titizlikle çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda 10 adet İglo inşa edildi. Eskimoların kullandıkları evler olan igloları yaparak gece burada konaklayan sporcular, birbirinden farklı 3 ve 5'er metrekare büyüklüğündeki igloları yapmanın keyfini yaşadı.



Gece saatlerinde hava soğukluğunun eksi derecelere inmesiyle iglolarına çekilen sporcular, sabahın erken saatlerinde ise doğa ile başbaşa yürüyüş gerçekleştirdi. İnegöl Belediyespor Dağcılık Branşı Antrenörü Bülent Aktaş, iglonun kış mevsiminde çadırdan çok daha korunaklı bir barınak olduğun ve mum ateşiyle iglo içinin sıcaklığı 10 dereceye kadar yükselebildiğini ifade etti. - BURSA