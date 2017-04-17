İnegöllü Mobilyacılara Müjde
AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, kara, hava ve deniz yolu ile yapılan taşımalarda bazı ülke ve sektörler için yıl sonuna kadar navlun desteği verileceğini bildirdi.
AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, kara, hava ve deniz yolu ile yapılan taşımalarda bazı ülke ve sektörler için yıl sonuna kadar navlun desteği verileceğini bildirdi.
AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Ekonomi Bakanlığının karayolu ile kanatlı eti, yaş meyve sebze, kesme çiçek ve süs bitkileri için, havayolu ile de bunlara ilave olarak tekstil, deri konfeksiyonda belli ülkelere navlun desteği verildiğini hatırlattı. Konteyner taşımacılığında ise ürün yelpazesi ve ülkelerin daha da genişlediğine vurgu yapan Milletvekili Şahin, "Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento ile demir cevherleri dışındaki tüm ürünlere navlun desteği verilmektedir. Bu destek tutarı ülkelere göre değişmektedir" dedi.
Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olan İnegöl'de mobilya sektörüne verilecek navlun desteğinin İnegöllü mobilya ihracatçılarının pazara girişte, rekabet etme şansını büyük oranda arttıracağını söyleyen Şahin şöyle konuştu:
"Özellikle Afrika için bu rakamlar oldukça yüksek. Destek tutarı belirlenirken navlun bedeli, o navlunun ait olduğu eşya bedeli ile kıyaslanmaktadır. Düşük olan üzerinden yüzde 20 karşılıksız olarak ihracatçıya navlun desteği verilmektedir. Verilen destek rakamlarının üst sınırları ülkeye göre, konteyner büyüklüğüne göre değişmektedir. Mobilya sektörü için Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Angola, Benin, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Bissau, Kamerun, Kongo, Liberya, Moritanya, Namibya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone ve Togo için konteyner başına maksimum 6 bin 500 lira ile 4 bin 100 lira arasında değişmektedir. Bahreyn, BAE, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman ve Yemen'de bu rakamlar maksimum bin 100 lira ile 700 lira arasındadır. Cezayir, Fas, İsrail, Libya, Lübnan Mısır ve Tunus için maksimum 250 lira ile 150 lira arasında olup, Cibuti, Eritre, Kenya, Madagaskar, Mauritius, Somali, Sudan ve Tanzanya için maksimum 5 bin 500 lira ile 3 bin 500 lira arasındadır. Bu destek ile İnegöllü mobilya ihracatçılarımız sayılan ülkelere konteyner ile yapılan taşımalarda çok önemli bir destek almış olacak, pazara girişi kolaylaşacak, rekabetçi fiyatlarla pazar hakimiyeti sağlayacaktır."
Hüseyin Şahin Ekonomi Bakanlığınca verilen söz konusu desteğin 31 Aralık 2017 tarihine kadar yukarıda sayılan ülkelere çıkmış ürünler için geçerli olacağını sözlerine ekledi. - BURSA
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