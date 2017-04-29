İnegöllü Çiftçinin Ayağına Hizmet

İnegöl'de Ziraat Odası ile TÜV Türk iş birliğiyle gezici fenni muayene uygulaması yeniden başladı. Bu yıl 60 kırsal mahallede bin 200 traktörün fenni muayenesi yapılacak.



TÜV Türk'ün Cerrah Mahallesi'nde yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bundan iki sene önce yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. O dönem 2 bin 500 adet traktörü yine böyle bir yere toplamak suretiyle fenni muayeneden geçirmiştik. Bu bizim üçüncü çalışmamız. Bin 200 traktörümüzün fenni muayenesini yapmayı planlıyoruz" dedi.



Çalışmaların bir ay süreceğini bildiren Çelik, "Dün Bilalköy'de idik, bugün Cerrah'tayız. Yaklaşık bir ay sürecek bir çalışma. Biz sahadayız, çiftçi için neler yapabiliriz onun derdindeyiz" ifadelerini kullandı. - BURSA