Inegöl Yolcu Otobüsünde 600 Paket Kaçak Sigara Böyle Bulundu

Yolcu otobüsünde 600 paket kaçak sigara böyle bulundu



Bursa-Ankara karayolu üzerinde güvenlik denetimleri sürdüren İnegöl Emniyet Ekipleri, arama yaptıkları şehirlerarası otobüsün bagajındaki bavullarda gizlenmiş 600 paket kaçak sigara ele geçirdi. Bavulların sahipleri olan iki kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre; Bursa-Ankara karayolu üzerinde güvenlik denetimlerini sürdüren İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, durdurdukları Mardin'den Bursa'ya yolcu taşıma yapan şehirlerarası otobüste arama yaptılar.



Durdurulan otobüsteki yolcuların GBT sorgulamaların ardından otobüsün bagajları didik didik arayan ekipler, iki bavul içersinde ki giysilerin aralarına gizlenmiş kaçak sigara paketleri buldular. İki bavulda yapılan aramada 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Polis, bavulların sahipleri olan 23 yaşındaki M.A. ile 41 yaşındaki M.E. gözaltına alındılar.