İnegöl'ün Vefa Gecesinde Nostalji Kuşağı

Yıllar öncesinin hatıralarının canlandığı gecede, İnegöl'den yetişip başarılarıyla şehrimiz ve ülkemiz adına gurur kaynağı olmuş isimler İnegöllülerle buluştu.

İnegöl Kent Konseyi ile İnegöl Belediyesi işbirliğinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirdiği "İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesi" Cuma akşamı Mobilya Müzesi salonunda yapıldı. Nostalji kuşağına dönüşen programda aslen İnegöllü olan ancak birçok kişinin İnegöllü olduğunu dahi bilmediği Türkiye'ye mal olmuş 15 isim, ilçe halkıyla buluştu. Ülkemize ve şehrimize değer katan görevlerde yer alan 15 İnegöllü, gecenin anısına İnegölspor formaları ve plaketlerle onure edildi.

NOSTALJİ KUŞAĞI

Ülkemizde farklı alanlarda ciddi başarılar elde eden isimlerin hem ilçe halkıyla buluşması, hem de bu isimlerin plaketle onurlandırılması amacıyla yapılan programda, eski hatıralar ve anılar da paylaşıldı. İlçe halkının da katılım gösterdiği program, adeta bir nostalji geçidine döndü.

BU İSİMLERİN HEPSİ İNEGÖLLÜ

Programda birçok alanda ilçemiz ve ülkemiz adına başarılı çalışmalara imza atan İnegöllüler yer alırken, o isimler şöyle sıralandı: Edebiyatçı-Öğretmen Recep Helvacı, Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Peynirci, eski Futbolcu ve eğitimci Selahattin Fazlıoğlu, eski Gazeteci Ali Dursun Cinkarataş, İş Kadını ve Kimya Mühendisi Ulviye Yahya, hayırsever işadamı ve İnegölspor eski yöneticisi Ali Metin Çelik, Avukat ve İnegölspor Eski Başkanı Varol Sarılar, İşadamı ve İnegölspor eski Başkanı Hasan Bilge, İlahiyatçı ve araştırmacı yazar Fuat Günel, İlahiyatçı ve Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Necla Yasdıman, Şipali Kitabının Yazarı Emekli Albay İsmail Demir, aynı zamanda İsmail Demir'in oğlu olan Akademisyen Prof. Dr. Zafer Demir, Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kızılcıklı, Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi ve eski futbolcu Abdulfettah Dindar, Eczacıbaşı Genel Müdürü ve voleybol şube sorumlusu Mustafa Sait Basmacı.

HATIRALARLA DOLU GECE

Programda aynı yaş dönemine denk gelen konukların anıları zaman zaman dinleyicileri kahkahalara boğarken, bazen de hem o anıları yaşayanları hem de salondakileri duygulandırdı. Program boyunca eski İnegöl ile ilgili de hatıralar paylaşıldı. 1940'lı, 50'li, 60'lı yıllardan kalan hatıralar kimi zaman hüzünlendirdi, kimi zaman güldürdü.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ BÖLÜMÜ İPTAL EDİLDİ

Programın açılışında İnegöl Kent Konseyi Başkanı Haydar Cerrah bir konuşma yaptı. Ülkemizdeki ve coğrafyamızdaki savaşların ve terörün gölgesinde bir vefa gecesi tertip edildiğini dile getiren Cerrah, bu nedenle programın formatında da bir değişiklik yapıldığını ve Türk Sanat Müziği bölümünün kaldırıldığını ifade etti. Cerrah, "Bu güzel ülkemizin kuruluşundan günümüze kadar vatan, namus, bayrak ve din uğrunda ölen bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Yaralılara ve gazilere de Allahtan şifalar diliyorum" dedi.

İNEGÖL ANSİKLOPEDİSİ HAZIRLANIYOR

Vefa gecesine katkılarından dolayı Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Cerrah, "İnegöl'ün değerlerine ve İnegöl'e değer katanlara vefa gecesinin bu yıl 3'üncüsünü yapıyoruz. Daha önce iki programda toplam 33 kişiye plaket vermiştik. Bu akşam da altısı İnegöl'de yaşayan, on biri şehir dışından gelen toplam 15 kişiye plaket vereceğiz. Önce şunu belirtmek isterim ki, bu onura layık yüzlerce insanımız var. Biz beş yıllık görevimiz boyunca toplam 80 civarında insanımızı bu gecede ağırlayıp vefa ödülü vereceğiz. Bu geleneğin uzun yıllar devam edeceğini umuyorum. Ayrıca bu kürsüden hepimizi ilgilendiren bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Çok yakın zamanda, 1870'ten bu güne kadar İnegöl'e hizmet etmiş veya İnegöl'ü dışarıda temsil etmiş yaklaşık 1200 kişiyi içeren bir İnegöl Ansiklopedisi hazırlıyoruz. Bu kıymetli eser hem İnegöl'ün güzel bir arşivi olacak hem de tarihimizdeki önemli şahısları tanıma imkanımız olacak. Sayın Belediye Başkanımızın da katkısıyla önümüzdeki aylarda bu kıymetli eser basılmış olacak. Bu projenin mimarı olan Kent Konseyi Tarih Turizm Çalışma Grubu Başkanımız Sayın Turhan Şahin'e huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ÖLDÜĞÜMDE TOPRAĞIMI ÖPECEĞİNE YAŞIYORUM GEL ALNIMDAN ÖP"

Kendinden sonra bu kürsüye birbirinden kıymetli insanların çıkacağını ve duygularını anlatacağını ifade eden Haydar Cerrah, "Bir kısmıyla hüzünlenip bir kısmıyla da güleceğiz. Belki otuz yıl sonra ilk defa görüştüğümüz dostlarla karşılaşacağız. Anılar canlanacak ve biraz da gözler nemlenecek. Hatırlanmış olmanın hazzını yaşayacaksınız. Unutmamak lazım ki hatırlanmak için hatırlamak gerekiyor. Sevilmek için de sevmek gerekiyor. Bir önceki vefa programında ödül verdiğimiz Numan Kartal hocamız şimdi aramızda yok. Gelecek yıl kim ya da kimlerin olmayacağını da bilmiyoruz. Monteine'nin o güzel sözünü bir kez daha hatırlamak gerekiyor: Öldüğümde toprağımı öpeceğine yaşıyorum gel alnımdan öp. İnsanlar, sadece öldüğünde değil, yaşarken de sevilmeli ve kıymet verilmeli. Öyle değil mi? Değerli misafirler, vefa, hatırlamaktır, özlemdir, sevgidir ve değer vermektir. İnsan, önce anne ve babasına vefalı olmalı. İnsan, atalarına ve tarihine vefalı olmalı. İnsan, öğretmenlerine, komşularına vefalı olmalı. İnsan, yaşadığı kente ve topraklarına vefalı olmalı. İnsan, ormana, ağaca, hayvana ve çevreye vefalı olmalı. İnsan, güvenliğini ve emniyetini sağlayanlara vefalı olmalı. İnsan, kaleme ve kitaba vefalı olmalı. Ve nihayet insan, kendisini yoktan var edene ve tüm kainatı hizmetine sunan yaratıcıya, Allah a vefalı olmalı" şeklinde konuştu.

"VEFA BİR SEMTİN YA DA BOZACININ ADI DEĞİL"

Haydar Cerrah'ın ardından ise Belediye Başkanı Alinur Aktaş kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında ara ara geçmişe dair anılarını da paylaşan Aktaş, "Vefa sadece bir semtin veya bozacının adı değil. Vefa gerçekten herkesin taşıması gereken güzel bir duygu. Belki insan ilerleyen yaşlarda vefanın önemi ve değerini, gereğini çok daha fazla hatırlıyor" ifadelerinde bulundu.

BİZİM İÇİN ASLOLAN BU ŞEHRE DEĞER KATANLARDIR

Aktaş, salondaki herkesin İnegöl ile ilgili anıları olabileceğini ancak bazılarının mecburiyetten dolayı bu şehirden ayrılmak zorunda kaldığını dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "İnegöl bizim her şeyimiz. Eminim hepinizin bu şehirle ilgili bir sürü anıları var. Ama bazılarınız bir süre sonra bu şehri terk etmek durumunda kaldınız. Mecburiyetler devreye giriyor. Bunun yanında, aslında İnegöl doğumlu olmayıp da bizim vefa gecelerimize konu olan büyüklerimiz de var. Bunlar belki bir spor adamı, belki bir akademisyen, belki bir devlet adamı, siyaset adamı. Farklı görevlerde ve vazifelerde olabilir. İnegöl'de doğsun veya bir dönem İnegöl'de yaşasın hiç önemli değil. Yeter ki bu şehre değer katmış, bu şehrin ismini yükseltmekle alakalı önemli işlevleri olmuş insan olsun. Bizim için aslolan odur."

İnegöl'ün bugün geldiği noktada ulaştığı başarılarda geçmişte yapılan fedakarlıkların payının büyük olduğuna da vurgu yapan Aktaş, "İnegöl'ün köftesi meşhur, mobilyası meşhur, kaplıcası meşhur, Mehteri meşhur, tarımı meşhur… Birçok şeyi sayabiliriz. Ben her şehir dışında çıktığımda İnegöl'den yetişmiş değerleri tanıdığımda inanın yüreğim kıpır kıpır oluyor. Müthiş derecede heyecan duyuyorum. Bu akşam da programdan önce vefa gecemizin konuğu büyüklerimizle yemekte bir araya geldim. Bazılarıyla da yeni tanışma fırsatı buldum. Bazılarının ismini duymuştum ama kendilerini tanıma fırsatına nail olmamıştık. Fakat hepsi birbirinden değerli büyüklerimizle bir kez daha heyecanlandığımızı ve şehrimizle bir kez daha gurur duymamız gerektiğini ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İnegöl bugün 249 bin nüfusu geldiyse, 1 milyar dolar ihracat yapıyorsa, İnegöl ihracat fazlası veren bir şehirse, İnegöl güçlü bir sanayiye sahipse, İnegöl'ün belirli değerleri varsa, İnegöl'de sosyal kültürel hayat canlıysa, İnegöl'de olumlu bu kadar gelişme varsa bunun altında yoğun bir gayretin, yoğun bir çalışmanın, bir dönem birilerinin kendi hayatlarından, kendi ailelerinden, kendi maddiyatlarından verdikleri fedakarlıkların kesinlikle katkısı vardır. Ben onların bazılarıyla çalışma imkanına da sahip oldum. Birileri sporda da, sanatta da, siyasette de iş aleminde de maddi manevi fedakarlıklar yaptı ve bu güzel şehir bu hallere geldi. Eksik ve aksaklarımız var mı? Muhakkak suretle var. İnsanoğlunun yaşadığı her yerde eksik aksak muhakkak vardır. Ama bugün biz birçok alanda ileri gittiysek, güzel yerlere geldiysek bunda bu değerli büyüklerimizin, geçmiş Belediye Başkanlarımızın, Kaymakamlarımızın, hizmet etmiş tüm büyüklerimizin katkı ve destekleri var. Bizler de diyoruz ki inşallah hepimizi hatırlarlar ve hayırla yad ederler. Ben bu vesile ile İnegöl'ümüze geçmişte hizmet etmiş ve şimdi aramızda olmayan değerli büyüklerimize, şuanda bizlerle birlikte olan büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ise İnegöl Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Bayhan'ın sunumuyla İnegöl'ün 15 değeri tek tek sahneye çağırıldı. 15 isim, özgeçmişleri okunduktan sonra kısa birer konuşma da yaparak salona hitap ettiler. Anıların da paylaşıldığı konuşmalar sonrası vefa ödülü alan konuklara plaketleri takdim edildi. Program İnegöl'ün değerlerinin toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.