İnegöl'ün Akil İnsanları "Üniversite"Yi Masaya Yatırdı

Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi İstişare Kurulu toplandı. İnegöl'ün akil insanları ile birlikte İnegöl Üniversitesi ve kampusunun fiziki şartları masaya yatırılıren, toplantıda İnegöl'e üniversitenin şart olduğu ifade edildi.



Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi İstişare Kurulu toplantısı İnegöl İşletme Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Üniversite ve kampusunun şartlarının iyileştirilerek öğrenciler ile öğretim elemanları ve öğretim üyeleri için cazip hale getirilmesi gündemi geldi. İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat, "Daha önce olan Fakülte İstişare Kurulu'nun adını değiştirip, İnegöl Yerleşkesi İstişare Kurulu olarak bir araya geldik. Bugün İnegöl'ümüzün yerel yönetimi, üreticiler, ticaret alanında söz sahibi olan katılımcılarımız ve Meslek Yüksek Okulu'muzun müdürüyle beraber, mevcut eğitim öğretim kurumunun geldiği nokta ve istikbaline yönelik istişarelerde bulunacağız. İTSO, 1. ve 2. OSB, belediye ve işadamlarının katkılarıyla aşağı yukarı bin metrekare olan bu yer yapıldı, konferans salonu ve kütüphanemiz yapıldı. Geriye dönük tecrübelerimiz olduğu için İnegöl'e üniversite kurulması gündemde. Bugün de kurul olarak hem o konu hem de genel anlamda istişarelerde bulunmak istiyoruz" dedi.



Canbolat konuşmasını şöyle sürdürdü: "İnegöl'de bir üniversite kurulmasıyla ilgili iyi niyetli gayretler var, fakat var olan dokuyu görelim, farkına varalım, Fakülte ve Meslek Yüksek Okul'un durumunu görüp üniversite talebinde bulunalım. Bunun başarı şansı daha yüksek olur. Ama bunları yok sayıp 'üniversite kurmak istiyoruz' diye yola çıkarsak, başarı şansı biraz daha düşük olur. Mevcut yapı ile nasıl bir geri bildirim var, nasıl bir sosyo-kültürel ekonomik yapı söz konusu? Öğrenciler ne diyorlar? 28 yabancı öğrencimiz var. Afrika, Orta Asya, Balkanlar'dan, Somali'den öğrencimiz var. Bu öğrencilerin bakışı nedir? Bunların İnegöl'e katkısı çok olacaktır. Bunların farkına varalım. Bir üniversite evrensellikle başlar. İnegöl'e üniversite kurmak güzel ama bunun altyapısında ne var onu ayrıntılı konuşmamızda fayda var."



Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Burada şehrin dinamiklerini görüyoruz. Buradaki hazirunun tamamının niyeti müstakil bir üniversite olması. Onun için de mevcudun iyileştirilmesi adına bir takım kararlar alınacak. İlgili yerlere iletilmeye çalışılacak. İnegöl'e önemli değerler katacak çalışmalara bende katılmak istedim. İnanıyorum ki burada alınacak kararlarla daha güzel işler yapılacak" diye konuştu.



Başkan Aktaş'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. - BURSA