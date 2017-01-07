İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği 5. Olağan Kongresi

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneğinin (İMOS) 5. Olağan Kongresi'nde başkanlığa yeniden Yavuz Uğurdağ seçildi.



Dernek binasının konferans salonunda yapılan kongrede, seçime tek listeyle gidildi.



Yeniden başkanlığa seçildiği için üyelere teşekkür eden Uğurdağ, "Kentimiz mobilya ile yaşayan bir kent. İMOS da bu sektörün derneği. Bu sebeple İMOS, İnegöl'ün ve sektörümüz açısından en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir." dedi.



Uğurdağ, bazı ülkelerde derneğin yurt dışı temsilciliklerini açmayı planladıklarını bildirdi.



Mevcut pazarlarda ve hedef pazarlarda kendilerin doğru bilgiler aktarılması ve o ülkelerde çözülmesi gereken işlerin takibi bakımından bunun yeni dönemde en fazla önem verdikleri projelerden biri olacağını vurgulayan Uğurdağ, "2018 sonunda Suudi Arabistan, Pakistan, Dubai, Rusya, Güney Kore, Amerika, Almanya, Fas, Güney Afrika ve Hindistan'da temsilciliklerimizi açmayı ve mobilyacımıza hizmet etmesini sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.



Yavuz Uğurdağ başkanlığındaki yönetim kurulunda Muharrem Algıner, Okan Güler, Mehmet Mestan, Suat Aras, Atilla Türkoğlu, Ergün Topal, Serdar Ayaz, Bilal Şenel, Hüseyin Özdemir, Osman Aybil, Şükrü Gümüş, Fatih Bayram, Taner Mollaer, Akif Yaşin, Aziz Bolat, İbrahim Tanhan, Muammer Mercan, Mustafa Yaşa, Mesut Aydın ve Sedat Portakal yer aldı.