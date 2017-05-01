İnegöl Kitap Fuarı Sona Erdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Kitap Fuarı sona erdi.



İnegöl Belediyesi'nin Akan Expo iş birliği ile düzenlediği ve 7 gün süren Kitap Fuarı ilgi gördü. MODEF Fuar Merkezi'ndeki "Kitap Günleri"nde 36 yazar, 150'nin üzerinde yayınevi ve binlerce kitap İnegöllülerle buluştu. ilgi memnun etti. Yayıneveleri ve yazarlar İnegöllülerin ilgisinden memnun kaldı.



Fuarı değerlendiren yazarlardan Songül A. Yılmaz, "Fuarı organize edenlere teşekkür etmek istiyorum. Organizasyon çok güzel. İnegöl'ün böyle fuarlara ihtiyacı var. Çocukların ebeveynleriyle gezebilecekleri, kitapları teneffüs edebilecekleri fuarlara ihtiyaç var. Çok güzel bir fuar. İzmir Fuarı'nda, İstanbul Fuarı'nda da bulundum. Burası yer olarak çok hoşuma gitti, düzenli bir yerleşim var, fakat tanıtımda biraz gecikme ya da yetersizlik olmuş gibi" dedi. - BURSA