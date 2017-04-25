İnegöl Kitap Fuarı açıldı



BURSA - İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği İnegöl Kitap Günleri Etkinliği bugün başladı. 24-30 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan kitap fuarında kurulan 30 stantta binlerce kitap İnegöllülerle buluşacak.

7 gün sürecek kitap fuarının açılışı MODEF Fuar Merkezinde 14.30'da gerçekleştirildi. Açılış törenine; Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Garnizon Komutan vekili Binbaşı Uğur Baş, Emniyet Müdür vekili İlhami Araali, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Karaarslan ve Ali Doğru ile bazı okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

İnegöl Belediyesi'nin rutin belediyecilik yapmadığını, farklı eğitsel faaliyetlerle, sosyal, kültürel ve sportif çalışmalarla İnegöl'ün sosyal hayatını canlandırmaya çalıştıklarını kaydeden İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Artık bilgisayar ve teknolojiye ulaşım çok kolaylaştı. Burada ana amaç gençlerimizi ve çocuklarımızı kitapla, yazarlarla buluşturmak, kitaba temas etmelerini sağlamaktır. Muhakkak içlerinden alıp okuyacakları, bilgiyle donanacakları kitaplar vardır. Bu arada sadece çocuklarımızla alakalı değil aynı zamanda İnegöl'de yaşayan çok değerli büyüklerimiz ve İnegöl'de yaşayanlar da buradan istifade edeceklerdir. Kitap okuyan kültürlü, bilgili olur, hayata bakış açısı daha güzel olur. İlerleyen yıllarda bu organizasyonları artırarak devam ettireceğiz. İnegöl Belediyesi olarak sadece yer tahsisiyle kalmayıp tüm masraflarını biz yaptık. Yeter ki bu güzellik gerçekleşsin diye. İnegöl'de 60 bine yakın öğrenci var. Bu çok ciddi bir sayı. Kitapla çocuklarımızı daha güzel yarınlara hazırlamak bizim en büyük hayalimizdir. 40 tane yazar, 30 tane kitapevi 30 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak. Her sabah 09.00'da başlayıp akşam 19.00'a kadar devam edecek. Etkinliğimiz tamamen ücretsizdir. Mobilya fuarlarındaki gibi canlı, dolu dolu bir alan gördük. 60 bin kişilik bir kitleden bahsediyoruz. Böyle güzel bir organizasyona öncülük etmek bizim için onur meselesidir. Geleceğimiz olan gençlerimizin doya doya istifade etmelerini diliyorum. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan fuar gezilerek incelendi. Protokol üyeleri stantlardan okumak istedikleri kitapları da satın aldılar.