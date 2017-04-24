İnegöl Kitap Fuarı Açıldı

24-30 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan kitap fuarında kurulan 30 stantta binlerce kitap İnegöllülerle buluşacak.

İnegöl Belediyesi'nin Akan Expo Organizasyon işbirliğinde hayata geçirdiği İnegöl Kitap Günleri Etkinliği bugün start aldı. 7 gün sürecek kitap fuarının açılışı MODEF Fuar Merkezinde 14.30'da gerçekleştirildi. Açılış törenine; Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Garnizon Komutan vekili Binbaşı Uğur Baş, Emniyet Müdür vekili İlhami Araali, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Karaarslan ve Ali Doğru ile bazı okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

İNEGÖL'DE FUAR AÇMAK ÇOK DOĞRU BİR KARARDI

Törenin açılış konuşmasını yapan fuar organizatörü Gülçin Akan, "İlk defa buraya görüşmeye geldiğimizde acaba İnegöl'de kitap organizasyonu olur mu diye düşünüyorduk. Kafamızda kocaman bir soru işareti vardı. Sonrasında Milli Eğitim Müdürümüz ve Belediye Başkan Yardımcılarımızla görüştüğümüzde İnegöl'de böyle bir şeyin olmasını çok isteriz dediler ve çok heyecanlılardı. Neden olmasın diyerek fuarı gerçekleştirdik. İnegöl öğrenci bakımından çok kuvvetli bir şehir. Bu nedenle burada organizasyonu hayata geçirdik. Çok güzel görüşler oldu. Çok doğru bir karar verdiğimizi düşünüyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican ise fuar fikri ortaya çıktığında okullardan ve öğrencilerden destek verilebileceğini anlattıklarını ifade ederek "Belediyemizin de yardım ve destekleriyle yer temini de gerçekleşti. Biz eğitim kurumlarıyız ve okumaya önem veren bir dinimiz var. İlk emri 'Oku' olan bir dinin mensupları ve eğitim camiası mensupları olarak değişik yayınevlerindeki yazarlarımızın önemli ve güzel kitaplarıyla hem halkımızın hem de öğrencilerimizin bu işte olmasını önemsedik. Öğrencilerimizin ve okullarımızın yönlendirilmesi ile katkı sağlayacağız. Vatandaşlarımız da buraya gelerek ziyaret edecekler. Hem farklı bir etkinlik olmuş olacak hem de öğrencilerimiz ve halkımız güzel eserlerle tanışmış olacaklar. İlçemize gelerek bu güzel fuarı açan firma yetkililerine ve emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

"KİTAPLA ÇOCUKLARIMIZI DAHA GÜZEL YARINLARA HAZIRLAMAK EN BÜYÜK HAYALİMİZ"

Belediye Başkanı Alinur Aktaş'da bilginin tek değişmez unsuru olan kitap ile buluşma adına tertip edilen 'İnegöl Kitap Günleri' etkinliğinin açılışına katılanlara hoş geldiniz dileklerini ileterek konuşmasına başladı. İnegöl Belediyesi'nin rutin belediyecilik yapmadığını, farklı eğitsel faaliyetlerle, sosyal, kültürel ve sportif çalışmalarla İnegöl'ün sosyal hayatını canlandırmaya çalıştıklarını kaydeden Aktaş, "Artık bilgisayar ve teknolojiye ulaşım çok kolaylaştı. Burada ana amaç gençlerimizi ve çocuklarımızı kitapla, yazarlarla buluşturmak, kitaba temas etmelerini sağlamaktır. Muhakkak içlerinden alıp okuyacakları, bilgiyle donanacakları kitaplar vardır. Bu arada sadece çocuklarımızla alakalı değil aynı zamanda İnegöl'de yaşayan çok değerli büyüklerimiz ve İnegöl'de yaşayanlar da buradan istifade edeceklerdir. Kitap okuyan kültürlü, bilgili olur, hayata bakış açısı daha güzel olur. İlerleyen yıllarda bu organizasyonları artırarak devam ettireceğiz. İnegöl Belediyesi olarak sadece yer tahsisiyle kalmayıp tüm masraflarını biz yaptık. Yeter ki bu güzellik gerçekleşsin diye. İnegöl'de 60 bine yakın öğrenci var. Bu çok ciddi bir sayı. Kitapla çocuklarımızı daha güzel yarınlara hazırlamak bizim en büyük hayalimizdir. 40 tane yazar, 30 tane kitapevi… 30 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak. Her sabah 09.00'da başlayıp akşam 19.00'a kadar devam edecek. Etkinliğimiz tamamen ücretsizdir. Mobilya fuarlarındaki gibi canlı, dolu dolu bir alan gördük. 60 bin kişilik bir kitleden bahsediyoruz. Böyle güzel bir organizasyona öncülük etmek bizim için onur meselesidir. Geleceğimiz olan gençlerimizin doya doya istifade etmelerini diliyorum. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

ALLAH'IN EMRİNİ YERİNE GETİRELİM

İnegöl için çok önemli bir programda bir araya geldiklerini belirten Kaymakam Ali Akça ise şöyle konuştu: "23 Nisan'ı geride bıraktık. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de büyük bir coşkuyla kutladık. Okullarımızda programlar düzenlendi. Vehbi Koç İlköğretim Okulu'nun düzenlediği programa katıldım. O programı Kapalı Spor Salonu'nda yaptık. Salonda arkada bir fon vardı ve fonda Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok hoşuma giden bir sözü vardı. Diyor ki rahmetli Atatürk; 'Küçük hanımefendiler, küçük beyler. Sizler geleceğin birer gülüsünüz, yıldızısınız, ikbal ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olanlar sizlersiniz.' Memleketi aydınlığa boğmak için donanımlı olmak gerekiyor, okumak gerekiyor. Milli Eğitim Müdürümüz ifade etti, biz öyle bir dinin mensubuyuz ki Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimize ve dolayısı ile bizlere ilk emri 'Oku'. Allah'ın emrini farz olarak biliriz, dolayısı ile okumak farzdır, Allah'ın emrini yerine getirmek de ibadettir. Böyle güzel emirleri hayatımıza ve dolayısı ile uygulama alanına getirmek için performansımıza baktığımızda çok iyi yerlerde olmadığımızı görüyoruz. Okuma oranına zaman olarak baktığımızda çok gerilerdeyiz. Okuma ile alakalı alışkanlıklarımıza baktığımızda dünya ölçeğindeki konumumuz çok iyi değil. O yüzden okumayla alakalı çok önemli vazifelerimiz olduğunu düşünüyorum. Kitap fuarının en azından İnegöl'deki insanlarımız için okumaya artı bir katkı sağlar umudunu taşıyorum. Bu fuarın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan fuar gezilerek incelendi. Protokol üyeleri stantlardan okumak istedikleri kitapları da satın aldılar.