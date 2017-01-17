Inegöl - Elektrik Akımına Kapılan Işçi Ağır Yaralandı

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde İnşaat halindeki binanın üçüncü katında montalama çalışması yaparken yakından geçen enerji hattındaki akıma kapılan 23 yaşındaki Serhat Fırat ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Fırat tedavi altına alındı.



İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın montalama çalışmasını kurduğu iskele ile yapan Serhat Fırat bugün elinde bulunan metal çubuğun yakınından geçen enerji hattına değmesi sonucu ağır yaralanıp 3'ncü kattan düştü. Haber verilmesi sonucu gelen ambulans ile ilçe devlet hastanesine kaldırılan serhat Fırat tedavi altına alındı. Vucudunda yanık ve kırıklar bulunan Serhat Fırat'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.



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