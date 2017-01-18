İnegöl Devlet Hastanesi Kamuya Örnek Oluyor

"Anne Dostu", "Bebek Dostu", "Engelli Dostu" ve "Yalın Hastane" unvanlarına sahip olan İnegöl Devlet Hastanesi başlattığı "Kamuda Temiz Tuvalet" kampanyasının meyvelerini almaya başladı. Bünyesindeki 32 tuvaletin temizliğini belgelendirmek için Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) başvuran yönetim, hizmet yeterlilik belgesini teslim aldı.



TSE Bursa Bölge Müdürlüğü'nde giderek belgelerini alan hastane idaresi, belgenin alınmasında emeği geçen personelle birlikte pasta kesti. TSE'den hizmet yeterlilik belgesini 3 aylık bir çalışmayla aldıklarını ifade eden İnegöl Devlet Hastanesi CEO'su Hayrettin Göçmen, emeği geçenlere teşekkür etti. Göçmen, "10 bin insanın kullanmış olduğu umuma açık tuvaletlerin sıkıntılı olduğu şeklinde şikayetler geliyordu. Bu konuda neler yapabiliriz diye düşündük. ve kendimiz 'Kamuda Temiz Tuvalet' kampanyası başlattık. Türk Standartları Enstitüsü'ne başvurduk. Tuvaletlerimizin temizliği ve kalitesi açısından bizi denetlemelerini ve değerlendirmelerini istedik. Onların yaptığı değerlendirme sonunda hizmet yeterlilik belgesini aldık. Bu belgeye sahip olan özel ve kamu hastanesi olmak üzere Türkiye'de ilk ve tek hastaneyiz" dedi. - BURSA