İnegöl'deki Silahlı Çatışmaya 1 Tutuklama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı çatışma ile ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, 30 Ocak 2017 Pazartesi günü 11. Sokak'ta meydana gelen olayda, yaya olarak yürüyen İ.Ö. (33), araçla geçen ve aralarında daha önceden husumet bulunan A.A.'nın (33) silahlı saldırısına uğradı. A.A. tabanca ile husumetlisinin üzerine 8 el ateş ederken, İ.Ö. de silahla karşılık verdi. Olayın ardından kaçan A.A., İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince İnegöl-Bursa karayolu üzerindeki bir köftecide yanındaki arkadaşı H.A. ile birlikte gözaltına alındı. A.A.'nın yapılan üst aramasında suikast silahı olarak adlandırılan Glock marka ruhsatsız silah, 2 adet şarjör, 31 adet mermi, 1 adet fişek ve 1 gram metamfetamin, H.A.'nın üzerinde ise 1 adet 9 milimetre çapında el yapımı ruhsatsız silah ile 6 adet mermi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan A.A. "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.A. ise hakkında ruhsatsız tabanca bulundurmaktan cezai işlem yapılarak serbest bırakıldı. Olaya karışan İ.Ö. hakkında da ruhsatsız tabanca bulundurmaktan cezai işlem uygulandı. - BURSA