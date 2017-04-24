İnegöl'de Turizm Atağı

İnegöl Belediyesi, İnegöl turizmine katkı olması adına farklı kesimlerden kendi alanlarında önemli görevler üstlenen isimlerden oluşan İnegöl Turizm Tanıtım Platformunu hayata geçirdi.



Turizmde önemli çalışmalara imza atmaya başlayan İnegöl Belediyesi, İnegöl'ün tanıtımına ve bu alandan daha fazla gelir sağlanmasına önemli bir katkı sunacak Turizm Tanıtım Platformunu hayata geçirdi. Kendi alanlarında önemli görevler üstlenen isimlerin oluşturduğu Turizm Tanıtma Platformu ilk toplantısını İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleştirdi. Sabah birlikte yapılan kahvaltı sonrası İnegöl Turizminin enine boyuna konuşulduğu toplantıya geçildi.



"TURİZMDE İNEGÖL'Ü HAK ETİĞİ YERE GETİRECEĞİZ"



İnegöl'ün sahip olduğu değerleri öne çıkararak, yerli ve yabancı turistleri şehrimizin saklı kalmış özellikleriyle buluşturacağız diyen Aktaş, "Kent Müzesi, Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi, Ortaköy Kervansarayı, İshakpaşa Külliyesi ve Cuma Camii, Tarihi Kapalı Çarşı ve termal merkezimiz Oylat ve Oylat Mağarasını öne çıkarmamız gerekiyor. Bu konuda bizi tetikleyen asıl unsur Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) oldu. İnegöl olarak o kadar çok zenginliğimiz olduğunu, o kadar çok özelliğimizin olduğunu gördük ki artık şehrimizin tanıtımı için turizm bu noktada bir üst başlık olacak. Yani Turizmin mobilyaya da, kaplıcaya da, köfteye de, İnegöl'deki esnafa da, çarşıya da, pazara da çok ciddi etkisi olacak. ve bu da bir kartopu misali toplanarak gidecek. Bu bazen öğrenciler ile bir faaliyet, bu bazen yurt dışından gelecek heyetler ile yapılacak bir faaliyet oluşturularak İnegöl'ü bu alanda hak ettiği yere getirmeye çalışacağız." - BURSA