İnegöl'de Sosyal Medyadan Cumhurbaşkanına Hakarete Gözaltı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde Sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği öne sürüler 23 yaşındaki S.D. polis tarafından gözaltına alındı.



İnegöl'de Huzur Mahallesi'nde oturan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen S.D. polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan ve işsiz olduğu öğrenilen S.D. ifadesi alındıktan sonra bugün, terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla adliyeye çıkartıldı.



- İnegölbursa