İnegöl'de Servis Aracına Tır Çarptı; 15 Yaralı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, kırmızı ışıkta bekleyen servis aracına TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.



Kaza, saat 08.30'da Bursa- Ankara Karayolu İnegöl geçişinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa yönüne giden Yusuf Akkuş yönetimindeki 50 FS 991 çekici ve 50 FS 979 dorse plakalı TIR, Kaplan petrol mevkiindeki kırmızı ışıkta bekleyen Kütahya'nın Domaniç İlçesi'nden İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Adarad Döküm Fabrikası'na işçi taşıyan sürücü Murat Dündar yönetimindeki 43 DB 284 plakalı servis aracına arkadan çarptı. TIR'ın çarpması sonucu servis aracı sürüklenerek sinyalizasyon direğine çarparak devrildi. Şiddetli çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen servis aracında bulunan 15 işçi yaralandı.



Yaralılar için İnegöl'deki tüm 112 Acil Servis ambulansları kaza yerine sevk edildi. Yaralanan Halil Koşdemir (39), İsmail Zengin (34), Ali Bilge (32), Selim Yıldız (47), Nejdet Çağlayan (41), İzzet Yıldız (38) ile Erol Kumuş (47), İnegöl Devlet Hastanesi'ne, Sezai Safran (41), Selim Tetik (50), Mehmet Ayyer (42), Ferit Yüksel (36), Harun Candan (30), Gökhan Cengiz (33), Sinan Gezmiş (40) ve Hayrullah Zengin (27) İnegöl'deki özel hastanelere sevk edildi.



Kaza sonucunda hurdaya dönen servis aracı yoldan kaldırıldı. Kısa bir süre kapanan karayolu trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - İnegölbursa