Inegöl'de Şap Karantinası

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki hayvan pazarı, iki çiftlikte şap hastalığına rastlanması üzerine tedbir amacıyla kapatıldı.



İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 20 Ocak'ta Kayapınar ile Alibeyköy mahallelerindeki iki işletmede şap hastalığı tespit edildi. Burada aşılama çalışmalarına başlandı.



Şap hastalığı nedeniyle alınan karantina tedbirleri kapsamında, İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı 15 Şubat'a kadar kapatılırken, ilçeye hayvan giriş çıkışı yasaklandı.



Yetkililer, hastalıkla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.