İnegöl'de Nostaljik Bir Gezinti Kitap tanıtım ve imza günü

İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen kitap tanıtım ve imza gününe Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban, Ak Parti belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Kitap tanıtımı ve imza günü programında Ekrem Hayri Peker'in mutluluğu gözünden okunurken, programa katılan misafirler İnegöl'ün yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Ekrem Hayri Peker'in kaleminden çıkan İnegöl'de Nostaljik Bir Gezinti adlı kitabın İnegöllün kültür hayatına önemli katkıları olacağı noktasında birleştiler.

"KENT MÜZESİ ÖNEMLİ BİR VİZYON"

Kitap tanıtım ve imza günü programında ilk olarak söz alan Ekrem Hayri Peker, böylesi önemli ve anlamlı olan bir günde kendisini yalnız bırakmayan İnegöllü hemşerilerine ve özellikle kitabı için böyle bir organizasyon tertipleyen İnegöl Belediyesine teşekkürlerini sunarak konuşmasına başladı. Peker, konuşmasına öğrenim hayatından anekdotlar sunarak başladı. İnegöl'de geçirdiği o güzel günlerden örnekler sunan Peker, "Bugün tanıtımını ve imza gününü tertiplediğimiz bu kitapta o eski İnegöl'ün bir yansımasını bulacaksınız. Ayrıca o unutulmaz günleri şu anki genç dimağlara ulaştırmak için böyle bir kitabı kaleme alarak güzel bir iş başardığımı düşünüyorum. Özellikle 2009 tarihinde Türkiye'de ilçeler bazında ilk olarak açılan Kent Müzesi de bu kitabın oluşmasında önemli bir nirengi noktasını oluşturdu."

İNEGÖL BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Derelerinden su içtiğimiz, çayırlarında top koşturduğumuz İnegöl'ü geleceğe aktarma noktasında önemli bir görevi

yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum diyen Peker, "Kitabın oluşmasında emeği olan tüm dostlarımıza huzurlarınızda şükranlarımı belirtmek istiyorum. Tabi ki bu kitabın kültür hayatımızda yer edinmesinde en büyük katkı ve destek İnegöl Belediyesinden geldi. Ben özellikle Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş ve ekibine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Umarım bu eserler yeni eserlerin yolunu açması noktasında örnek olur. İnegöl'ümüz her şeyin en güzelini hak ediyor" şeklinde konuştu.

"KENT BELLEĞİMİZE ÖNEMLİ BİR ESER KAZANDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Kitap tanıtım ve imza gününe katılan tüm misafirleri selamlayarak başladığı konuşmasında Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban ise, "Öncelikle İnegöl'ün yetiştirdiği önemli değerlerden birisi olan Ekrem Hayri Peker'i şehrimizin kent belleğine değer katacak bu anlamlı ve özel kitabı kaleme aldığı için kutlamak istiyorum. Bizler, rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanında kültür sanat faaliyetleri ile İnegöllü vatandaşlarımızın hayatını renklendirmeye çalışıyoruz. Sosyal hayatın içerisindeyiz. Beşikten mezara kadar belediyecilik faaliyetlerini yürüterek vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bugünde kültür hayatımıza bir katkı olacağını düşündüğümüz Ekrem Hayri Peker'in kaleme aldığı "İnegöl'de Nostaljik Bir Gezinti" adlı eserinin tanıtımı ve imza günü için bir araya geldik. Bugün vesilesi ile eski dostları da bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

"SAYGI VE SEVGİ HER ŞEYİN ÜZERİNDE"

Çocuklarımızı yetiştirirken elimizden gelen tüm özveri ve gayreti göstermemiz gerektiğine vurgu yapan Taban, "Evlatlarımızı belirli mesleklere yönlendirirken özellikle onların ahlaklı, dürüst, küçüklere sevgiyle, büyüklere saygıyla yaklaşmasını bilen bireyler olarak yetişmeleri noktasında gereken önemi göstermemiz gerektiğini unutmayalım. Saygı ve sevgi her şeyin üzerinde."

Belediye olarak dönem dönem şehrimizin kültür hayatına kazandırdığımız kitaplar ile kent belleğini zenginleştirmek amacındayız diyen Taban, "Biliyorsunuz rahmetli hocamız Numan Kartal'ın 'Otantik Masallar' adlı kitabı, Ahmet Cangüloğlu'nun 'Hayatın Her Rengi Çayyaka (Bedre)' kitabı, Mehmet Sedat Kurt'un 'Yolun Sonu Tasavvuf' ve son olarak Esma Latifoğlu'nun 'Platonik Adam' adlı eserini bir kültür hizmeti olarak ilçe halkımıza sunmuştuk. Bizler elimizden geldiğince bireysel olabilir, tüzel kişilik veya STK olabilir bizim için hiç fark etmez, kültür hayatımıza katkısı sunacak her kim varsa İnegöl Belediyesi olarak destek olmaya her zaman gayret gösteriyoruz. Belediye olarak herkese kapımız açık. Şehrimize değer katacak her türlü çalışmaya katkı ve destek olmaya hazırız. Çünkü biz biliyoruz ki bu kitaplar vasıtasıyla İnegöl'ümüz en güzel şekilde tanıtılacak. Ve kent belleğimizde zenginleşecek."

İNEGÖL HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI

İnegöl'ün tarihi ve kültürü adı altında bir sempozyum düzenlediklerini hatırlatan Taban, "Kendi alanlarında önemli çalışmalara imza atan akademisyenlerimizin katıldığı önemli bir çalışmaya imza attık. Akademisyenlerimizin sunduğu bildirilerden oluşan iki cilt halinde olacak güzel bir eserin yakın zamanda basımını gerçek