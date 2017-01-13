Inegöl'de Imalathaneyi Yanmaktan Kurtaran Müdahale

Inegöl'de İmalathaneyi Yanmaktan Kurtaran Müdahale



-BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümünde bulunan mobilya aksesuarı imalathanesinde çıkan yangın korkuttu. Büro bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle imalathane kısmına sıçramadan söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, İnegöl Ağaç İşleri Bölümü 16. Sokak üzerinde faaliyet gösteren mobilya aksesuarı imalathanesinin 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büro kısmında çıkan yangın firma içerisinde bulunan bayan çalışanlar tarafından fark edildi. Dumandan etkilenmemek içinde kendilerini dışarıya atan çalışanların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen İnegöl itfaiye ekipleri yangına dört bir yandan müdahale ettiler.



İmalathane kısmına sıçrama tehlikesi olan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu söndürüldü.



Yangın söndürme çalışmaları sırasında Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak, meraklı vatandaşların yaklaşmasını engelledi.



Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın ile ilgili soruşturmaya başlandı.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



G